McDonalds: Kunde beißt in Burger – er hört sofort auf zu essen, als er DAS findet

Wer bei McDonalds isst, der weiß, was er bekommt. Egal an welchem Ort auf der Welt, der klassische BigMac bleibt immer der exakt gleiche klassische BigMac.

Genau darauf hat sich ein Kunde bei McDonalds in Florida (USA) verlassen. Und an Pattie und Co. hat er auch nichts auszusetzen – wohl aber an dieser widerlichen „Extra-Zutat“...

McDonalds: Mann beißt beherzt in Burger – dann fällt sein Blick auf DAS

Sein Burger von unten nach oben: Brot, Sauce, Salat mit Zwiebeln, Fleisch und das Ganze gleich doppelt aufeinander gestapelt, oben mit zusätzlicher Gurkenscheibe. Nur, dass sich hier eben noch diese fragwürdige „Extra-Zutat“ dazugesellt...

„Was zur Hölle ist das?“, fragt der schockierte Kunde über Twitter beim Burgerladen nach. Dabei kennt er die Antwort selbst: „Ein Haar! Das gerade während der verdammten Pandemie auf meinem Burger zu finden ist ganz und gar nicht in Ordnung!“

Urks, dieser Fund hat ihm glatt den Appetit verdorben. Eine Antwort liefert die Fast-Food-Kette ihm nicht – nur die Bitte, sein Anliegen per Formular an die zuständigen Kollegen weiterzuleiten.

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

Der BigMac bei McDonalds, den der Mann in Florida bestellt hatte, entsprach nicht seinen Anforderungen. Foto: imago images / UPI Photo

Wie konnte das passieren? Auf Nachfrage erklärt McDonalds Deutschland, dass diverse Hygienemaßnahmen die Produktsicherheit in den Restaurants gewährleisten

„Um Fremdkörper auf dem Essen wie beispielsweise Haare zu vermeiden, tragen alle Mitarbeiter, die bei uns an der Herstellung von Speisen beteiligt sind, spezielle Arbeitskleidung. Diese wird täglich sowie nach Bedarf gewechselt.“

Bei einigen Zubereitungsschritten seien zudem Handschuhe und Kopfbedeckungen Pflicht, damit etwaige Haare gar nicht erst mit dem Essen in Berührung kommen.

„Sollte ein Gast mit dem erhaltenen Produkt einmal nicht zufrieden sein, kann er natürlich jederzeit die Kollegen vor Ort ansprechen, die dann schnell für Abhilfe sorgen“, erklärt eine Sprecherin.

Kunde hatte Burger bereits fast verspeist

Den Kunden aus Florida wird diese Information den Appetit auf den schnellen Burger vermutlich nicht zurückbringen.

Doch womöglich hat er sich am Ende getäuscht – schließlich hat der Mann schon einen großen Teil des Burgers aufgegessen, ehe er sein Handy für den Schnappschuss mit der Ekel-Zutat zückt. Ob sich da nicht doch nur eine seiner eigenen Wimpern auf den Burger verirrt hat? (vh)