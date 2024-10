McDonald’s, KFC & Co. bekommen Konkurrenz – auf dieses Comeback haben Fans lange gewartet

Im Jahr 2010 war Schluss, fast alle Filialen mussten geschlossen werden. Eine der erfolgreichsten Gastro-Ketten in Deutschland zog die Reißleine. Eine ganze Generation hat noch nie den Namen „Wienerwald“ gehört!

Doch jetzt kommt es zum sensationellen Comeback! Und andere Spezialisten für schnelle, deftige To-Go-Mahlzeit – wie McDonald’s, KFC & Co. – müssen sich vielleicht warm anziehen.

McDonald’s, KFC & Co. kriegen Konkurrenz

In den 70er- und 80er-Jahren war „Wienerwald“ DIE Top-Adresse in Deutschland, wenn es um Hähnchenfleisch ging. Due Schnellrestaurant-Kette verkaufte in ihren Spitzenzeiten nach eigenen Angaben bis zu 700.000 Hähnchen pro Tag!

Doch nach mehreren Skandalen und Insolvenzen stürzte die „Wienerwald“-Marke komplett ab. Anfang 2022 gab es nur noch ein Dutzend Lokale, die jedoch Stück für Stück von der Landkarte verschwanden.

Doch dann ein Hoffnungsfunken: Im Oktober 2023 eröffnete im Harz das erste, neue „Wienerwald“-Lokal – mitsamt eines neuen Business-Plans im Hintergrund. Der Grundstein für ein groß angelegtes Comeback wurde gelegt. In Hildesheim soll im November 2024 der nächste Standort folgen, 2025 stehen Dresden, Bielefeld und weitere Standorte (zum Beispiel in Schleswig-Holstein) auf dem Programm.

Neben dem klassischen Kult-Hähnchen will man auch Bowls und vegetarische bzw. vegane Speisen anbieten, um sich an die veränderten Ernährungsgewohnheiten der Kundschaft anzupassen.

„Wienerwald“ als To-Go-Laden

Auch einige kleinere To-Go-Zweigstellen sollen entstehen – die 35 Quadratmeter großen Läden heißen dann „Wienerwald Roadrunner“, schreibt „Ruhr24.de“. Snacks zum Mitnehmen oder zum sofortigen Verzehren gibt es hier zu kaufen. Somit will „Wienerwald“ auch an Tankstellen, Autobahn-Raststätten, im Lebensmitteleinzelhandel, an Flughäfen oder Bahnhöfen präsent sein.

Große Pläne. Ob die Marke „Wienerwald“ erneut so erfolgreich sein wird wie vor einem halben Jahrhundert, wird sich zeigen. Mit McDonald’s, KFC & Co. ist der Schnellrestaurant-Markt in Deutschland bereits in prominenter Hand.