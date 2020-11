McDonald's: Junge verlangt Burger mit extra Mayo – was er dann bekommt, widert ihn an

Ekliger Anblick bei McDonald's!

Ein Junge (10) hat in einer Filiale der Fast-Food-Kette einen Burger mit extra Mayonnaise bestellt. Doch was er dann bei McDonald's bekam, war einfach nur eklig.

+++ McDonald's: Frau bestellt besoffen Essen – was sie bekommt, wird zum Internethit +++

McDonald's: Junge bestellt Burger - was er bekommt, widert ihn an

Hamburger, Cheeseburger, Veggie-Burger - die Auswahl bei McDonald's ist groß. Seit einigen Jahren kann man sich den Lieblingsburger auch selbst zusammenstellen und Extra-Zutaten auswählen oder abbestellen.

Auch ein Junge aus England hat die Möglichkeit genutzt und bei McDonald's extra Mayo auf seinen Cheeseburger bestellt. Doch was er dann bekam, ließ seinen Vater ausrasten, wie der „Mirror“ berichtet.

+++ Aldi, Lidl, Edeka, Rewe, Ikea und Co: Änderungen ab November! Darauf musst du dich jetzt einstellen+++

Vater und Sohn gingen in Walton-on-Thames in der englischen Grafschaft Surrey zu McDonald's. Doch als das Duo den Burger sah, war es schockiert. Er habe noch nie so einen schlecht gemachten Burger gesehen, erklärt Vater Xavier.

McDonald's: So sah der Burger des Jungen nicht aus. (Symbolbild) Foto: imago images / Rüdiger Wölk

-------------------------

Das ist McDonalds in Deutschland:

Seit 1971 in Deutschland vertreten

Fast 1.500 Filialen und mehr als 1.000 McDrives

Über 61.000 Mitarbeiter

92 Prozent der Filiale von Franchise-Nehmern geführt

-------------------------

McDonald's-Kunde ist fassungslos

Bei Facebook postete er laut „Mirror“ ein Bild des unappetitlichen Cheseburgers. Eklig: Außer Burgerbrot und herausquellender Mayonnaise ist vom Burger nichts zu erkennen.

Und weiter sagt der wütende Kunde von McDonald's: „Dass mein Sohn nach mehr Mayo gefragt hat, ist keine Entschuldigung. Sie hätten eine vernünftige Menge hinzufügen sollen, nicht eine ganze Packung.“

Die Mitarbeiter des Fast-Food-Restaurants hätten zwar höflich reagiert - doch es gehe um das Essen, nicht um das Verhalten der Mitarbeiter. Es sei nicht das erste Mal, dass der Zehnjährige schlechte Erfahrungen gemacht habe, was das Essen betrifft. Bei der letzten Bestellung habe er einen Cheeseburger ohne Käse bekommen.

--------------

Weitere News von McDonald's:

--------------

McDonald's: „McMurder“

„Es ist enttäuschend, weil wir wegen der Kinder zu McDonald's gehen“, so der Brite. Andere Kunden können die Wut des Vaters nachvollziehen. Unter das Bild, das der Vater in der lokalen Facebook-Gruppe hochgeladen hatte, schrieb ein User: „McMurder“.

Bilder des Mayo-Burgers von McDonald's kannst du beim „Mirror“ sehen.

Hochzeit bei McDonald's

Was in einer anderen Filiale von McDonald's passiert ist, wirst du dir kaum vorstellen können. Dort fand tatsächlich eine Hochzeit statt. Wie es dazu kommen konnte, liest du hier >>> (cs)