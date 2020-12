McDonald's: „Ist das die neue Version des Big Mac?“ Kundin erlebt böse Überraschung

Bevor an Weihnachten ein Festmahl nach dem anderen aufgetischt wird, suchen viele noch den Weg zu McDonald's. Wegen Corona sind die Fast-Food-Restaurants aber geschlossen. Doch der „Drive in“-Schalter von McDonald's hat geöffnet. Mitnehmen und zu Hause essen ist das Gebot der Stunde.

Diese Option nutzte auch eine McDonald's-Kundin und nahm einen Big Mac mit nach Hause. Was viele sofort machen, wenn sie die Tüte in Empfang nehmen: Reinschauen, ob auch nichts vergessen wurde.

Ein Big Mac von McDonald's hat eigentlich zwei Fleischpattys. Eigentlich... Foto: imago images / Sven Simon

McDonald's: Kundin hatte Burger anders im Gedächtnis

Alles gut, dachte sich die Frau. Doch als sie dann später zu Hause in ihren Big Mac beißen wollte, wurde sie bitter enttäuscht.

Auf der McDonald's-Facebookseite postet sie ein Foto ihres Burgers. Dazu schreibt sie: „Ist das die neue Version des Big Mac? Das Corona-Special oder die Weihnachtsüberraschung?“

Weiter erklärt sie: „Also ich habe mich daran gewöhnt, am McDrive meine Tüte kontrollieren zu müssen, ob auch tatsächlich alles drin ist, aber muss ich ab jetzt auch noch in jeden einzelnen Burger schauen?“

Was die McDonald's-Kundin damit meint? Ihr Big Mac wurde leider nicht so zubereitet, wie man ihn kennt. Auf dem Burger liegt nur ein Fleischpatty. Normalerweise sollten es zwei sein. Zusätzlich fehlen auf der obersten Burger-Brötchen-Hälfte Sauce und Salat. Es ist also lediglich ein trockenes Burger-Bun. So wird der Burger seit 1968 nicht bei McDonald's angeboten.

Die Facebook-Nutzer witzeln und schreiben „Big light bestellt“ oder passend zu Corona: „Oberes Patty ist in Quarantäne.“

Hoffentlich war die McDonald's-Kundin an den Weihnachtstagen nicht genauso enttäuscht, als das Essen auf dem Tisch kam. (ldi)

