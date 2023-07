Das hatten McDonald’s und große Teile seiner Kundschaft sich vermutlich anders vorgestellt. Im Zentrum der Aufregung stehen eine Sonder-Aktion des Fast-Food-Riesen, dreiste Online-Händler und enttäuschte Kunden. Aber eins nach dem anderen.

Zuletzt hatte McDonald’s in Deutschland in einer Sonderaktion Anglerhüte angeboten. Kunden mussten in der App lediglich genug Treuepunkte sammeln, und schon konnten sie sich einen der begehrten Hüte sichern. So war zumindest der Plan.

McDonald’s und die Anglerhüte

Doch gleich am ersten Tag der Aktion gab es für einige Kunden keine Hüte mehr – obwohl die Kunden genug Treuepunkte gesammelt hatten. Auf der Facebook-Seite von McDonald’s beschwerten manche Kunden sich darüber, dass sie leer ausgingen, obwohl die Aktion doch gerade erst gestartet war.

Auch interessant: Kunden bleibt die Spucke weg, als sie DAS im McDrive beobachten

Wenig später wurde einigen Kunden bewusst, wie es zu der Knappheit an Hüten gekommen sein könnte. Die Kunden entdeckten auf diversen Online-Verkaufsportalen mehrere Anzeigen, bei denen Anbieter dutzende der angepriesenen Hüte verkauften. „Kein Wunder, dass es schon am ersten Tag keine Hüte mehr gab“, schrieb eine McDonald’s-Kundin und teilte einen Screenshot eines solchen Angebots.

McDonald’s reagiert

McDonald’s schaltete sich daraufhin ein und teilte mit: „Auch wir sehen es nicht gerne, wenn Produkte aus unseren Aktionen auf bestimmten Plattformen im größeren Stil weiterverkauft werden. Selbstverständlich gehen wir gegen Anbieter vor, bei denen wir Gewissheit haben, dass die entsprechenden Artikel unrechtmäßig erworben wurden.“

Mehr Themen:

Auch wenn dieser Schuss von McDonald’s teilweise nach hinten losging – immerhin versuchte die Schnellrestaurant-Kette hier, seine Kunden mit kultigen Gadgets in die Filialen zu locken. Denn zuvor hatten manche Kunden sich beschwert, dass McDonald’s genau dies nicht in der gleichen Regelmäßigkeit mache wie noch vor einigen Jahren. So diskutierten Kunden zuletzt vor allem über das Spielzeug, das im Laufe der Jahre laut einiger Kunden an Qualität verloren habe (hier mehr Infos).