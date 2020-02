McDonald's: Wirklich kein Witz! DAS ist schon bald beim Fastfood-Riesen möglich

Was für eine verrückte Vorstellung - oder ist das für den ein oder anderen doch ein wenig romantisch? Sich das „Ja-Wort“ zwischen Big Mac, Milchshake und Chicken Nuggets geben! Genau das ist jetzt in einigen McDonalds-Filialen in NRW und Niedersachsen möglich.

Genauer: In der Region Emsland und rund um Osnabrück. Der dortige McDonalds-Franchisenehmer Christian Eckstein bietet Paaren die Möglichkeit, ihre Hochzeit auf äußerst unkonventionelle Art zu feiern. Darüber berichtete die „Neue Osnabrücker Zeitung“.

McDonalds: Hochzeit im Fast Food-Restaurant feiern

In der Grenzregion NRW und Niedersachsen könnte es bald zu einer echten McDonalds-Premiere kommen: Eine Trauung im Schnellrestaurant. Es ist wohl eine Aktion aus der Kategorie Spontan-Hochzeit in Las Vegas – einfach irre und wohl von niemandem erwartet.

Im ersten Moment dachten einige Nutzer vielleicht an einen verfrühten Aprilscherz, als sie das Instagram-Posting des McDonalds-Franchises erblickten. Denn die Ankündigung lässt einen wirklich sprachlos zurück!

Instagram-Posting sorgt für Verwunderung

„Ja! Ich will! Bei McDonald’s Eckstein heiraten“, kündigt der erste Satz des Beitrags die verrückte Idee an. „Ihr seid frisch verlobt und noch auf der Suche nach einer ausgefallenen Location?“, fragt das Unternehmen weiter. Dann erklärt McDonalds das krasse Konzept.





Freie Trauung bei McDonalds?



„Wir bieten euch im Sommer eine freie Hochzeitstrauung auf einer unserer Terrassen an. Na, seid ihr mutig genug das mit zu machen?“ Interessierte sollen für weitere Nachfragen in die Standorte kommen oder eine persönliche Nachricht schicken. Unterschrieben ist es mit „Let‘s #mclove“, ein Wortspiel aus der klassischen McDonalds-Abkürzung und dem englischen Satz „Let's make love“.

+++ „Bares für Rares“: Reaktion von Horst Lichter schockt Experten – „Irgendwas schief gelaufen“ +++

Viele Nutzer trauen ihren Augen kaum. Sie kommentieren mit lachenden Emojis, einer schreibt ein ungläubiges „Whaaat“. Doch dem Fast-Food-Franchise ist die Sache tatsächlich ernst.

„Viele Paare lernen sich bei McDonalds kennen“

Gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ erklärte Alexander Sirik, Schichtleiter einer McDonalds-Filiale und für das lokale Marketing zuständig, seine Idee: „Viele Paare lernen sich bei McDonalds kennen, viele andere haben hier ihr erstes Date, viele haben einen Lieblingsburger, der sie an den Anfang ihrer Beziehung erinnert.“ Hochzeitsgesellschaften würden zudem einen Zwischenhalt bei McDonalds auf dem Weg zur eigentlichen Feier machen. „Da lag die Idee, hier gleich die richtige Hochzeitsfeier auszurichten, gar nicht so fern“, so Sirik.

+++ McDonalds: Frau isst Burger und fühlt sich danach krank – Grund ist dieser dämliche Fehler +++

Auch sein Kollege und ebenfalls Filialleiter Yassine El Mesmoudi berichtet von romantischen McDonalds-Momenten: „Wir hatten hier schon viele Hochzeitsanträge und romantische Szenen. Schon oft wurde ein Ring auf Bitte des Mannes von uns im Burgerbrötchen versteckt.“

---------------

Mehr McDonalds-Themen:

McDonalds: Frau lässt sich Essen liefern – ekelhaft, was sie dann entdeckt

McDonalds: Männer bekommen Burger umsonst – mit diesem dreisten Trick

Top-News des Tages:

Hund: 19-Jährige geht mit ihrem Welpen spazieren, dann passiert das Unfassbare

Formel 1: Gewaltige Sorge um Sebastian Vettel! Jetzt ist klar, dass der Ex-Weltmeister...

----------------

Das Catering für die Hochzeit könne individuell nach Wunsch aus der Produktpalette der Burgerkette angepasst werden. In den Filialen in Niedersachsen habe man sogar eine Schanklizenz, so dass auch Alkohol bei den Feierlichkeiten ausgegeben werden könne.

Freie Trauung bei McDonalds? Wär das was?

Einen festen Preisrahmen für die McDonalds-Hochzeit konnte Sirik gegenüber der „Neue Osnabrücker Zeitung“ jedoch nicht nennen. Er plane jedoch, „keine Raummiete zu nehmen, sondern die Feier über Service und Produkte wirtschaftlich zu gestalten.“

McDonalds Eckstein wartet nun auf die ersten Paare, die sich wirklich im Schatten des leuchtenden gelben „M“ trauen lassen wollen. (dav)