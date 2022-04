McDonald's: Kunden stinksauer! Happy Meal vermiest mit üblen Spoiler DIESEN Film

Was unterscheidet die beiden Fast-Food-Riesen McDonalds und Burger King?

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

Da sind einige Kunden von McDonald’s aber mächtig sauer auf den Fast-Food-Riesen.

Denn in der Tüte für Kinder, dem Happy Meal von McDonald’s, sind traditionell immer auch Figürchen oder anderes Spielzeug mit drin.

McDonald’s soll Kinofilm gespoilert haben

Nur dieses Spielzeug hat einen Kinofilm anscheinend massiv gespoilert.

Dabei handelt es sich um den Film „Sonic: The Hedgehog 2“. Die Figuren aus dem Film sind in Großbritannien auch in den Happy-Meal-Tüten mit drin.

McDonald's hat mit dem Happy Meal anscheinend einen Kinofilm gespoilert. (Symbolbild) Foto: imago images

------------------------------------

Mehr Themen:

-------------------------------------

McDonald’s zeigt auf Homepage die Figuren aus Kinofilm

Doch nun beschweren sich Kunden, dass sie wegen dieser Figuren nun zumindest teilweise wissen, wie der Film ablaufen kann.

Denn McDonald’s zeigt auf seiner Homepage alle Figuren, die es aktuell in den Tüten für Kinder gibt. Darunter auch eine Figur, die eigentlich in dem Film nichts zu suchen hat, berichtet das Portal „liverpoolecho“.

Achtung, es folgt ein möglicher Spoiler zu „Sonic: The Hedgehog 2“!

Die Fotos auf der Homepage zeigen sieben verschiedene Figuren, darunter zwei Soncis und Dr. Robotnik.

Eine Figur wird nicht sofort offensichtlich gezeigt, aber wenn die Kunden die Videos anklicken, wird in einem solcher Clips ein Spielzeug in Action gezeigt.

Und dabei handelt es sich um Super Sonic. Dass es diese Version von Sonic in den Happy-Meal-Tüten gibt, ist für die Fans ein ganz klarer Spoiler, der ihnen nun den Film ruiniert haben soll.

Fans von Sonic sind sauer über den Spoiler

„Nein, das ist kein Scherz. Gerade wurde mir der Film völlig ruiniert. Und der Tag auch“, schreibt ein User bei Twitter.

Ob der Spoiler tatsächlich stimmt oder ob die Figur einfach nur so im Hapy Meal auftaucht, das erfahren die Fans in Großbritannien, wenn sie ins Kino gehen.

Denn seit dem 31. März 2022 gibt es den Film zu sehen. (fb)