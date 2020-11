McDonald's: Eklige Beobachtung! Kunde entsetzt – „Esse bei euch gar nix“

Ein McDonald's-Kunde wollte in der Corona-Pandemie etwas bestellen, ist dann aber doch zurückgewichen.

Wegen des Corona-Teil-Lockdowns dürfen Restaurants und auch Fast-Food-Ketten derzeit keine Gäste empfangen. McDonald's-Liebhaber können deshalb aktuell nur über den McDrive Essen bestellen.

McDonald's: Kunde entdeckt Ekliges in Filiale

Den Plan wollte auch ein McDonald's-Kunde verfolgen, der nun allerdings bei Facebook Dampf ablässt.

Denn schon kurz nachdem er am Restaurant angekommen war, stand sein Entschluss fest: „Ich esse bei euch gar nix.“ Doch was war los? Dafür müssen wir ein Stück zurückgehen.

Foto: imago images

McDonald's wirbt auf Facebook für sein Angebot und bittet dabei um „Social Distancing“. Der Fast-Food-Riese schreibt: „Bitte denkt bei eurem Besuch daran, Abstand zu halten.“ Dazu hat er eine Grafik veröffentlicht, welche einen Burger sowie eine Tüte Pommes zeigt, die den erforderlichen Abstand von 1,5 Meter verdeutlichen.

Das ist McDonald's in Deutschland:

Seit 1971 in Deutschland vertreten

Fast 1.500 Filialen und mehr als 1.000 McDrives

Über 61.000 Mitarbeiter

92 Prozent der Filiale von Franchise-Nehmern geführt

Der Burger-Laden bietet auch immer wieder Gutscheine an

McDonalds scheint damit also Wert auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen zu legen. Doch ein Kunde hat nun am McDrive eine Beobachtung gemacht, die eine andere Sprache spricht: „Solange man bei euch nur an diesen komischen Terminals bestellen kann, esse ich bei euch gar nix! Hab fünf Schuppen von euch besucht, mir das Spektakel angeschaut und bin wieder gegangen.“

Denn zu seinem Erschrecken sei „das Ding (in keinem Laden) auch nur einmal desinfiziert“ worden. „Da standen zwar Typen von euch rum, aber die haben nur gesagt, dass man nur am diesen Scheißdingern bestellen kann. Die Dinger, die zig Kunden angrabbeln und antatschen und nicht desinfiziert werden. Und das in einem 'Restaurant', wo man fast ausschließlich mit den Finger isst... So, jetzt findet den Fehler...“ , schreibt er abschließend.

McDonalds verweist auf „geltende Hygienevorschriften und Maßnahmen“

McDonalds: Ein Kunde war gar nicht zufrieden. Foto: imago images / Petra Schneider

Der Fast Foodriese erklärte dazu schließlich: „Schade, dass du bei deinem letzten Besuch nicht zufrieden warst. Wir achten in der momentanen Situation sehr auf geltende Hygienevorschriften und Maßnahmen. Wenn du das Gefühl hast, dem ist nicht so, sprich doch die Kollegen vor Ort gerne mal direkt darauf an. Solltest du das bereits gemacht haben, wende dich gerne an unsere Kollegen vom Gästeservice und schildere Ihnen, wo du diese Beobachtungen gemacht hast.“

McDonalds habe nach eigenen Angaben ein Hygienekonzept entwickelt, welches auch für den McDrive gilt. So müssen alle Mitarbeiter Masken sowie Handschuhe tragen, wenn sie mit Geld in Kontakt kommen. „Zusätzlich zur Schutzausrüstung waschen sich unsere Mitarbeitenden regelmäßig die Hände mit Antikeim-Seife“, heißt es im Hygienekonzept weiter. Flächen, so verspricht es McDonalds, werden alle zwei Stunden gereinigt. Ansonsten wirbt die Fast-Food-Kette für kontaktloses Zahlen.

