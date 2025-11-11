McDonald’s wirbt für Monopoly-Gewinnspiel – Kunden fallen vom Glauben ab

Es ist wieder Monopoly-Zeit bei McDonald’s! Wie in jedem Jahr bringt der Fast-Food-Riese das Kult-Gewinnspiel zurück, was bei vielen Kunden sehr beliebt ist.

Und vor dem Start machen die Kunden große Augen! Eine McDonald’s-Ankündigung lässt viele Fans staunend zurück. Denn diesmal holt sich die Fast-Food-Kette prominente Unterstützung von einem, den wohl niemand auf dem Zettel hatte.

McDonald’s überrascht mit neuem Testimonial

Ab dem 13. November startet die neue Monopoly-Runde in allen McDonald’s-Filialen. Wie gewohnt warten auf die Gäste zahlreiche Preise, Sofortgewinne und Überraschungen. Doch die diesjährige Kampagne steht unter einem besonderen Motto: „Der Papa haut einen raus“.

Und dieser Papa ist niemand Geringeres als der Kult-Bürochef aus der gleichnamigen Serie: Bernd Stromberg, der von Christoph Maria Herbst gespielt wird. Er übernimmt erstmals die Hauptrolle der McDonald’s-Kampagne.

Stromberg soll mit seiner typischen Mischung aus Zynismus, Charme und Büro-Humor dem Klassiker unter den McDonald’s-Aktionen frischen Wind verleihen. Die Fans dürfen sich also auf jede Menge selbstironische Momente freuen.

Stromberg zurück auf dem Bildschirm

So wurde gemeinsam mit der Agentur Scholz & Friends eine sechsteilige Mockumentary produziert. Darin erklärt Stromberg auf gewohnt trockene Art, wie er es überhaupt geschafft hat, Testimonial der Marke zu werden. Die Clips laufen auf allen offiziellen McDonald’s-Kanälen – von Social Media bis TV.

Einen wohl besseren Zeitpunkt gibt es nicht: Denn ab dem 1. Dezember 2025 feiert der neue Stromberg-Film Premiere. Mit der Mockumentary betreiben alle Seiten nochmal ordentlich Werbung.

„Wir sind stolz darauf, mit der Mockumentary eine neue Erzählweise im Monopoly-Kosmos gefunden zu haben“, sagt Stijn Mentrop, Marketingvorstand von McDonald’s Deutschland. „Es ist für uns eine der wichtigsten Kampagnen im Jahr und wir freuen uns, denn Stromberg verbindet als Kultserie Generationen!“