McDonalds: Frau will unbedingt einen Burger essen – dafür riskiert sie alles

Ein Burger von McDonalds – wie viel ist er dir wert?

Eine Frau aus Lincolnshire (England) ist für einen McDonalds-Burger laut der „Sun“ extra ins rund 170 Kilometer entfernte Scarborough gefahren. Doch am Ende zahlte sie nicht nur Spritgeld, sondern auch eine teure Lektion...

McDonalds: Unfassbar, was eine Frau für einen Burger macht

Nach etwa 150 Kilometern war schon Schluss für die hungrige Frau. Sie hatte schon ganze drei Counties durchquert, als sie schlussendlich von der Polizei angehalten wurde.

Berherzt in den McDonalds-Burger beißen – darauf muss die Frau aus Lincolnshire wohl verzichten. Foto: imago images / onemorepicture

Ihr Trip kam bei den Beamten gar nicht gut an. Denn auch in Großbritannien ist derzeit Lockdown angesagt. „Menschen in England müssen zu Hause bleiben und dürfen nur aus bestimmten Gründen ausgehen“, erklärt die „BBC“.

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

Chief Inspector Rachel Wood von der Polizei North Yorkshire hat dazu eine klare Meinung: „Das Fahren durch drei Bezirke für einen Burger gehört nicht dazu!“

Erlaubt sei etwa, das Haus für Einkäufe, zur (ehrenamtlichen) Arbeit, zur Religionsausübung, zum Umzug oder für den Arztbesuch zu verlassen.

Die meisten Menschen in der Gegend seien sehr bemüht, die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. Das Verhalten der Frau sei daher besonders ärgerlich. „Wenn diese Pandemie vorbei ist, dürfen sich alle wieder darauf freuen, dorthin zu gehen, wo sie wollen, wann sie wollen“, so Wood.

Bis dahin hat der McDonalds-Fan aus Lincolnshire wohl keine Wahl. Auf ihr Lieblingsessen wird sie verzichten müssen, andernfalls riskiert sie erneut ein Bußgeld in Höhe von 200 Pfund (rund 225 Euro). (vh)