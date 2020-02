McDonalds: Frau fühlt sich nach Essen krank – der Grund ist dieser peinliche Fehler!

Bristol. Was für eine peinliche Panne bei McDonalds in Bristol (Großbritannien).

Die Studentin Clancy Bogue wollte sich etwas zu Essen bestellen und entschied sich für einen vegetarischen „Vegetable Deluxe Burger“, wie die „Sun“ berichtet. Doch als die 19-Jährige den ersten Bissen zu sich genommen hatte, folgte die böse Überraschung.

McDonalds: Studentin will vegetarischen Burger – und bekommt Hühnchen!

Etwas sei ihr an ihrem Menü komisch vorgekommen, erinnert sie sich. „Ich habe nachgesehen und das Innere des Burgers war weiß.“ Clancys Erkenntnis: Das war kein Veggie-Burger, sondern ein Chicken Burger. Für die lebenslange Vegetarierin ein absoluter Schock!

Foto: imago images / Ralph Peters

„Ich war wirklich verstört“, so Bogue über ihr Erlebnis vom 13. Januar. „Ich hatte ein schreckliches Gefühl in meinem Bauch und musste fast würgen. Ich fühlte mich, als wäre ich krank.“ Der Filialleiter bot ihr daraufhin eine Rückzahlung sowie einen neuen Burger an, doch die 19-Jährige lehnte ab. Lieber wolle sie eine Beschwerde einreichen.

„Es war schrecklich, es hat mich aus meinem Ernährungsplan geworfen. Mir ist ziemlich übel geworden“, klagt die Studentin. „Die sollten Vorkehrungen treffen, die solche Dinge verhindern. Ich will nie wieder in einem solchen Restaurant essen.“

McDonalds entschuldigt sich: „Fehler von Azubi“

Der Geschäftsführer der McDonalds-Filiale entschuldigte sich via E-Mail bei Clancy Bogue. „Es hat sich scheinbar um den Fehler eines Azubis gehandelt, der nicht ganz bei der Sache war, als er das Produkt in der Küche zubereitet hat“, lautet die Erklärung für den falschen Burger. „Trotz aller unser Vorkehrungen, wie das Verwenden von verschiedenfarbigen Boxen und Papiereinlagen, hat es der Mitarbeiter nicht geschafft, seine Aufgabe auf dem Standard zu erfüllen, den wir erwarten.“ Der Geschäftsführer habe den Azubi persönlich „umgeschult“.

Foto: imago images / ZUMA Press

Sprecherin der Fastfood-Kette meldet sich zu Wort

Auch eine Sprecherin des Fast-Food-Giganten bedauert den Vorfall: „Wir verstehen und sehen ein, dass es nicht akzeptabel ist, Fleisch zu servieren, wenn unser vegetarisches Produkt bestellt wurde.“ (at)