McDonald's: „Habt ihr das ein einziges Mal selbst gegessen?“ – Kunde kann DAS nicht unfallfrei essen

Was unterscheidet die beiden Fast-Food-Riesen McDonalds und Burger King?

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

Die Auswahl bei McDonald's reicht von Pommes über Nuggets und Wraps bis hin zu Burgern. Dabei ist der Geschmack die eine Sache und die Essbarkeit die andere.

So hat sich jetzt ein McDonald's-Kunde an die Fast-Food-Kette gewandt, nachdem er dort essen war. Er kann einen bestimmten Burger einfach nicht unfallfrei essen

McDonald's: Kunde hat ein Problem beim Essen

Burger sollten nicht nur lecker schmecken, sondern man sollte sie auch essen können, ohne dass sie dabei auseinanderfallen. Das ist bei dem „Bagel Double Beef & Egg“ von McDonald's offenbar aber nicht der Fall - so zumindest die Erfahrung eines Kunden.

„Gratulation zu diesem Produkt, schmeckt saulecker“, schreibt der Mann auf Facebook. „Aber hey, habt ihr dieses Teil ein einziges Mal selbst gegessen? Es ist ja schon Königsklasse, einen McRib unfallfrei zu vertilgen. Aber das hier ist schier unmöglich. Im Auto unterwegs - no way...“, heißt es weiter.

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

Wie sein Name schon verrät, ist der Burger mit zwei Beef-Patties und Ei aber auch mit gegrillten Zwiebeln, Schmelzkäse und Soße belegt. Und auch andere Kunden schreiben zum Beispiel: „100 Prozent Zustimmung. Was das essen angeht: McRib habe ich gemeistert, Bagel: Challenge accepted“ oder: „Finde den Bagel auch sehr lecker, allerdings habe ich noch nie verstehen können, warum man in ein Brötchen unbedingt ein Loch machen muss.“

McDonald's hat Tipp an Kunden

McDonald's selbst ist offenbar klar, dass der Burger eine besondere Schwierigkeit beim Essen mit sich bringt. Die Fast-Food-Kette nimmt das Anliegen des Kunden jedoch mit Humor: „Freut uns sehr, dass dir der 'Bagel Double Beff & Egg' so gut schmeckt! Bei der Entwicklung waren bei den Kolleg/innen in der Testküche scheinbar auch die Augen größer als die Hände.“

Abschließend hat McDonald's noch einen Tipp: „Übung macht den Meister“ und spricht damit die indirekte Aufforderung aus, dass der Kunde weitere „Bagel Double Beef & Egg“ essen sollte. (nk)