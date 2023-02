McDonald’s: Kunde fällt fast alles aus dem Gesicht, als er Menüpreise sieht – „Unterschiede zwischen Filialen?“

Es wird wohl nur wenige in Deutschland geben, die noch nie in einer Filiale der Fast-Food-Kette McDonald’s gewesen sind. Manche Kunden sind sogar mehrfach die Woche bei einem der Standorte der Kette essen.

Ein Kunde hat nun eine Entdeckung gemacht, die ihn offenbar nicht losließ. Wie so oft ging es um den Preis für die angebotenen Speisen und Getränke. Aber nicht etwa um eine generelle Preiserhöhung, sondern um eine andere Beobachtung.

Kunde macht Beobachtung bei McDonald’s

An McDonald’s scheiden sich auch in Deutschland die Geister. Während einige beinahe täglich eine der Filialen aufsuchen, um dort zu essen, würden andere nicht mal etwas von dem Fast-Food essen, wenn sie dafür bezahlt würden. Bei ersteren Kunden sind die Preise und deren Entwicklung wie in vielen anderen Bereichen aktuell ein Thema.

Ein Kunde, der offenbar im Osten Deutschlands unterwegs ist, hat nun eine Beobachtung in mehreren Filialen gemacht, die bei ihm Fragen aufwirft. „Kurze Frage. Gibt es Unterschiede zwischen den McDonalds Geschäften beim Preis? Menü ist 9er Chicken McNugget mit Pommes und einen Getränk. 9,79 € in Leipzig – 8,49 € in Halle. Wie kommt es da zu einen Unterschied von 1,30 € zwischen den beiden Städten? Obwohl es das selbige Menü ist“, fragt er deswegen auf der Facebook-Seite von McDonald’s nach.

So kommt es zu den unterschiedlichen Preisen

Bei der Fastfood-Kette handelt es sich um ein Franchise. Das heißt, dass Franchise-Nehmer eine Lizenz von McDonald’s erwerben müssen, um eine Filiale eröffnen zu dürfen. Die Filialen haben also nicht alle dieselben Besitzer, auch wenn McDonald’s draufsteht. Aber dürfen die Franchise-Nehmer die Preise vollkommen selbst bestimmen? Wir haben bei dem Fast-Food-Giganten nachgefragt.

„Unsere Restaurants werden mehrheitlich von Franchise-Nehmer betrieben, die als selbstständige Unternehmer individuell über die Preisgestaltung entscheiden können. Das bedeutet, dass es deutschlandweit keine einheitlichen Preise in unseren Restaurants gibt“, heißt es von dem Unternehmen. Die Zentrale gebe demnach eine unverbindliche Preisempfehlung für die Produkte raus. „Diese und auch unser Produktangebot werden grundsätzlich in regelmäßigen Abständen auf Ausgewogenheit und Angemessenheit überprüft und gegebenenfalls auch angepasst. Ob und inwieweit die Restaurants dieser Empfehlung dann folgen, fällt wie beschrieben in die Entscheidung der/s Einzelnen. Das bedeutet aber auch, dass es durchaus immer wieder zu Preisanpassungen kommen kann.“