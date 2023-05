McDonald’s: Neue Coke-Gläser! Doch Kunden sind nicht begeistert – „Find ich nicht gut“

McDonald’s gehört definitiv zu den Unternehmen, die immer wieder mit besonderen Aktionen Kunden in die Filialen locken wollen. Seien es die Gutschein-Coupons, das Monopoly-Spiel oder eben die mittlerweile sehr bekannten Coke-Gläser.

Diese gibt es eigentlich jedes Jahr bei McDonald’s – und nun ist es wieder soweit. Eigentlich sind sie sehr beliebt, doch jetzt gibt es Kritik von einigen Fast-Food-Fans.

McDonald’s bringt Coke-Gläser zurück

Fast Food erfreut sich trotz eines schlechtes Rufes als ungesundes Essen in Deutschland weiter großer Beliebtheit. Deswegen liefern sich die großen Ketten einen ordentlichen Kampf um die Kunden. McDonald’s setzt dabei unter anderem auf die unterschiedlichsten Aktionen. Nun wird es bei dem Fast-Food-Giganten wieder die Coke-Gläser geben.

Das kündigte das Unternehmen jetzt über Facebook an. „Manifestierungs-Mantra hat sich endlich gelohnt. Refresh dein 2023 mit den neuen Coke Gläsern. Clear mind. Clear Regal“, heißt es in dem Beitrag. Und weiter: „Die Gläser sind ab dem 11.05.2023, und solange der Vorrat reicht, wieder in allen teilnehmenden McDonald’s Restaurants in Deutschland und Luxemburg erhältlich.“

Kunden sind nicht alle überzeugt

Tatsächlich gibt es viele McDonald’s-Kunden, die die Gläser sogar sammeln und sie sich in den Küchenschrank stellen. Dennoch gibt es auf die Ankündigung nicht nur positive Kommentare. „Die Form find ich nicht gut“, schreibt beispielsweise eine Frau. Eine weitere sieht das ähnlich: „Die Form und Farben sind immer die gleichen.“ Oder auch: „Nichts Neues…. Mittlerweile hat doch jeder schon 10 im Schrank stehen und keinen Bedarf mehr, wenn sie auch noch immer gleich aussehen“, schreibt eine Dritte.

Es gibt aber auch Kunden, die sich auf die neuen Gläser freuen und deswegen bald wieder zu McDonald’s fahren wollen, um ihre Küchenschränke wieder aufzufüllen. Das Konzept scheint also trotz der Kritik weiter zu funktionieren.