McDonald’s: Gratis-Aktion sorgt für Kunden-Frust – „Euer Ernst?“

Bei McDonald’s gibt es für Kunden immer wieder die unterschiedlichsten Aktionen, bei denen sie günstiger an manche Produkte kommen können.

Doch manchmal läuft nicht alles nach Plan. Nun wollte eine Kundin sogar ihr Gratis-Essen abholen. Doch bei McDonald’s folgte für sie der Schock. Anschließend war die Kundin ziemlich frustriert.

McDonald’s: Kunde frustriert

Dass Kunden bei McDonald’s immer wieder von den unterschiedlichsten Aktionen profitieren können, ist vielen bekannt. Auch aktuell hat die Fast-Food-Kette wieder ein spezielles Angebot für seine Kunden in petto. Doch offenbar läuft dabei nicht alles rund.

Eine Kundin berichtet nämlich über Facebook, dass sie einen Gewinn einlösen wollte, dass dann aber nicht möglich gewesen wäre. „Hab heute gratis Pommes gewonnen! Aber ist nicht hinterlegt bei den Coupons“, schreibt sie. Auch ein weiterer Kunde berichtet, dass er etwas gewonnen und den Coupon dazu nicht erhalten hätte.

Was sagt McDonald’s zu dem Vorfall?

Doch wie konnte es zum Problem bei den Kunden kommen? Diese Redaktion hat bei McDonald’s nachgefragt. „Bei den Coupons für die Gratis Coke oder Pommes kann es aktuell zu Verzögerungen von wenigen Minuten kommen, bis diese im Coupon-Bereich der McDonald‘s App erscheinen. Hier hilft es aber in der Regel, kurz zu warten und die App gegebenenfalls neu zu starten“, so eine Sprecherin.

Alle Nutzer der McDonald’s-App könnten sich bei technischen Problemen über service@mcdonalds.de an den Gästeservice der Fast-Food-Kette wenden. „Die Kollegen können dann über unser System validieren, ob der Coupon tatsächlich gewonnen und korrekt zugewiesen wurde und gegebenenfalls einen Coupon manuell hinzufügen“, heißt es weiter. Die Kunden sollten sich bei ihrem Pommes-Problem also an das Unternehmen wenden, damit sie auch an ihr Gratis-Produkt kommen.