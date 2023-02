McDonald’s-Kunde öffnet Tüte und gibt sie sofort zurück – ihr Inhalt treibt allen Tränen in die Augen

Einmal schnell in den Drive-In, seine McDonald’s-Bestellung aufgeben und mit einer Tüte Fast Food wieder heraus – das war der eigentliche Plan eines Mannes. Doch am Ende kam alles ganz anders. Der Blick in seine Tüte ließ ihn staunend zurück.

Was für ein verrückter Morgen für diesen TikTok-User: Ein Mann wollte sich eigentlich nur ein leckeres Frühstück bei McDonald’s gönnen, fuhr durch den Drive-In. Doch heraus kam er nicht mit Croissants, Café, Rührei, Muffin und Co. – sondern mit jeder Menge Geld!

McDonald’s-Kunde findet 5.000 US-Dollar in seiner Tüte

Da waren die Mitarbeiter des Fast Food-Riesen an diesem Morgen wohl noch nicht wirklich ausgeschlafen. Denn statt seiner Essens-Bestellung packten sie dem Mann 5.000 US-Dollar (umgerechnet circa 4.500 Euro) in die Tüte! Sein Erlebnis teilte der McDonald’s-Kunde auf der Social Media-Plattform TikTok.

+++McDonald’s, Burger King und Co.: Heftige Vorwürfe gegen Fast-Food-Riesen – wird hier etwa gegen das Gesetz verstoßen?+++

+++McDonald’s: Maßloser Ärger über neue Gutscheine – Kunden laufen Sturm+++

In dem Video ist zu sehen, wie der Mann im Auto sitzend Bündel für Bündel-Scheine an Dollar aus der Tüte holt – und es dabei selbst kaum fassen kann. Von 5.000 US-Dollar kann man sich so einige Frühstücksmenüs bei McDonald’s gönnen. Aber der Mann bewies Herz und Courage: Statt das Geld zu behalten, brachte er es zurück in den Laden. Es stellte sich heraus: Es handelte sich bei den Geld-Scheinen um die Tageseinnahmen der McDonald’s-Filiale.

Weitere spannende Nachrichten und interessante Themen auf unserem Portal:

Die Mitarbeiter reagierten geschockt – sind aber unendlich dankbar für die Ehrlichkeit des Mannes, wollten ihn umarmen. Und die selbstlose Aktion des Mannes blieb nicht unbelohnt: Er bekam 200 Dollar geschenkt und darf obendrauf noch einen Monat lang in dem Laden kostenlos essen – Ende gut, alles gut!