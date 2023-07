Feuer bei McDonald’s! Mitten in der Nacht hat ein Auto im Drive-In eines Fast-Food-Restaurants in Australien gebrannt.

Eine Mitarbeiterin von McDonald’s war gerade mit einer Bestellung beschäftigt als sie das brennende Fahrzeug um kurz nach Mitternacht am Sonntag (23. Juli) entdeckte. Aber da geriet sie kurz darauf auch schon selbst in Gefahr.

McDonald’s: Feuer im Drive-In – Mitarbeiter verletzt

In einem McDonald’s Drive-In in der Nähe von Brisbane, Australien fing eine Luxus-Karre am Sonntag (23. Juli) plötzlich Feuer. Der BMW stand um kurz nach Mitternacht in Eagleby in Flammen.

Eine Mitarbeiterin, die noch anwesend war, erlitt eine leichte Rauchvergiftung und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Jugendliche hatte zum Zeitpunkt des Vorfalls gerade eine Bestellung entgegengenommen, so ein Bericht von „7News“.

Feuerwehr rückt an – BMW nur noch ein Wrack

Die verständigte Feuerwehr von Queensland löschte die Flammen, die den BMW verschluckten, innerhalb kürzester Zeit. Zurück blieb lediglich ein komplett verkohltes Wrack. Wie die „Dailymail“ berichtete, soll ein mechanischer Defekt am Auto den Brand ausgelöst haben. Daher wird aktuell nicht von einer Brandstiftung ausgegangen. Derzeit gibt es noch keine Berichte über einen möglichen Insassen im ausgebrannten Wagen.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich zuletzt Ende Juni in Rauenberg in Baden-Württemberg. Eine Mutter war ebenfalls um Mitternacht herum mit ihren zwei Kindern im Auto unterwegs und hielt im Drive-In bei Mäcces an. Plötzlich stieg Rauch unter ihrem Wagen empor und kurz darauf züngelten die ersten Flammen. Selbst die McDonald’s-Filiale bekam etwas ab. Mehr zum stattgefundenen Feuerwehreinsatz ließt du in unserem Artikel.