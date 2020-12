McDonalds: Kunde schaut hinter die Theke – was er da sieht, regt ihn auf

Zwar dürfen Gaststätten während des Lockdowns keine Gäste empfangen, doch dank Außer-Haus-Verkauf kommen Hungrige noch immer in den Genuss ihres Lieblingsgerichts – so auch bei McDonalds.

Was eigentlich ein Grund zur Freude für alle Burger-Fans sein dürfte, sorgt bei einem McDonalds-Kunden jedoch für Unmut: Er hat ganz genau bei der Burgerzubereitung hingesehen – und dabei eine Beobachtung gemacht, die ihn schaudern lässt.

McDonalds: Als ein Kunde DAS hinter der Theke beobachtet, regt er sich auf

Als treuer Kunde halte sich der Mann gern an die Corona-Bestimmungen der Regierung und sei froh, dass McDonalds dennoch nach wie vor zuverlässig seinen hungrigen Magen fülle, schreibt er auf der Facebook-Seite des Burgerbraters.

------------------------------------

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

------------------------------------

Zumindest so lange, bis er diese eine Beobachtung gemacht hat: Ein Mitarbeiter habe sein Essen mit blanken Händen, also ohne Schutzhandschuhe, zubereitet. Ähnlich blank sei es an der Theke mit den Pommes weitergegangen, beschreibt er seinen Bestellvorgang.

Sein Fazit: „Es wäre toll, wenn man die Essens-Zubereitung nicht mit der blanken Hand anrichten würde“, mault der angewiderte Kunde. „Wir leben in einer schwierigen Zeit, daher sollten die Mitarbeiter auch auf die Kunden und die besondere Situation mehr Rücksicht nehmen.“

Ein Kunde regt sich über McDonalds auf. Foto: imago images

Ist diese Kritik des Kunden gerechtfertigt? Laut McDonalds nicht. Ein Mitarbeiter des Facebook-Teams der Burgerkette klärt auf, dass man absichtlich so handle: „Es ist normalerweise tatsächlich so, dass wir unsere Produkte ohne Handschuhe zubereiten – wie in der Gastronomie üblich.“

Diese Vorgehensweise habe einen wichtigen Hintergrund. „Die Verwendung von Handschuhen birgt die Gefahr, dass ein sauberes Arbeiten vorgetäuscht wird, obwohl das Wechseln leicht vergessen wird.“

Strenge Regelungen zur Handhygiene stellen laut des Mitarbeiters auch während der Corona-Pandemie sicher, dass alle Produkte unter hygienischen Bedingungen hergestellt werden. „Die Gesundheit von Kollegen und Gästen hat für uns natürliche oberste Priorität.“

------------------------------------

------------------------------------

Den besorgten McDonalds-Kunden beruhigt diese Antwort nicht. Vielleicht sollte er sich selbst in Rücksichtnahme in dieser besonderen Situation üben... (vh)