McDonald’s führt neuen Burger ein – doch es gibt einen fetten Haken

Neues Angebot von McDonald’s! Kunden können sich jetzt auf einen neuen Burger freuen, den es bis jetzt nur in wenigen Ländern gibt. Doch die Freude ist getrübt.

Denn es gibt einen dicken, fetten Haken. Denn nicht alle Kunden von McDonald’s werden das neue Produkt kosten können. Wieso erfährst du hier.

McDonald’s: Neuer Burger nur für SIE

In den Niederlanden gibt es jetzt den McPlant im Menu nach einer ersten erfolgreichen Testphase. Über ein Jahr hatten die niederländischen Standorte den fleischfreien Burger testweise im Angebot und die Nachfrage war anscheinend so groß, dass sie sich dazu entschieden haben, ihn grundsätzlich einzuführen. „Wir freuen uns über den festen Platz der McPlant auf der Speisekarte“, äußert sich Stijn Mentrop.

„Während der vorübergehenden Einführung im letzten Jahr haben wir viele positive Kommentare unserer Gäste über den Geschmack der McPlant erhalten“, so der Marketingdirektor bei McDonald’s Niederlande. „Wir finden es wichtig, mit den Vorlieben unserer Gäste Schritt zu halten, die immer mehr Abwechslung erwarten. Schon seit einiger Zeit bieten wir mit unseren Veggie-Produkten schmackhafte Alternativen für Hähnchenfleisch an, und jetzt tun wir das Gleiche für Rindfleisch.“

McPlant auch bald in Deutschland?

Seit 2020 ist der McPlant bereits in Schweden, dem Vereinten Königreich, Österreich, Australien und Portugal erhältlich. Und seit 2021 liefert Beyond Meat den fleischlosen Patty, exklusiv für die Fast-Food-Kette. Er basiert auf Erbsen- und Reisproteinen sowie Kartoffeln und Roter Beete. Der Burger selbst ist allerdings nicht vegan, weil er mit Cheddar und Mayonnaise auf Ei-Basis serviert wird.

Laut dem „Vegconomist“ kommt der McPlant nun an allen niederländischen Filialen zum Einsatz. In Deutschland ist die Einführung des Veggie Burgers jedoch bisher nicht geplant. Wann es so weit sein wird, steht also noch in den Sternen.