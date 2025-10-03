Nach 26 Jahren passiert es – McDonald’s-Kunden baff! „Bleibt kein Auge trocken“

McDonald’s sorgt ab dem 1. Oktober für feurige Genusserlebnisse: Mit der neuen McSpicy Kampagne bringt der Fast-Food-Riese richtig Schärfe auf den Tisch. Kunden dürfen sich auf einen Mix aus aufregenden Produkten und einer kreativen Marketingkampagne freuen – aber Vorsicht, hier bleibt garantiert kein Auge trocken!

Ob Burger, Wraps oder Dips: McDonald’s hat an alles gedacht, um Schärfe-Fans zufrieden zu stellen. Was genau hinter der McSpicy Kampagne steckt, erfährst du hier.

McDonald’s startet mit dem McSpicy durch

Im Fokus der Kampagne steht der McSpicy Burger: Zartes Hähnchenbrustfilet in extra scharfer Panade trifft auf kühle Sandwichsauce und einen fluffigen Sesam-Bun. Ergänzt wird der scharfe Genuss durch Produkte wie den McWrap Spicy Chicken, würzige McShaker Fries Lime & Chili Flavor und die neuen Shaker Chicken McNuggets Lime & Chili Flavor.

Um das Geschmackserlebnis abzurunden, bietet McDonald’s den Flame Creamy Chipotle Dip an. Mit diesen Produkten beweist der Fast-Food-Gigant: „McDonald’s kann scharf!“

Kreative Extras für Schärfe-Liebhaber

Für echte Schärfetester gibt es die Spicy Dip Challenge. Im Bundle mit 9 oder 20 Chicken McNuggets oder McPlant Nuggets können Kunden Dips wie die Burn Hot Chili Sauce oder die Fire Smoky Hot Habanero Sauce ausprobieren. Jedes Schärfe-Level verspricht maximale Intensität – perfekt für mutige Genießer.

Auch an vegetarische Fans hat McDonald’s gedacht: Der McWrap Plant Nuggets Mango-Curry sowie die Shaker McPlant Nuggets Lime & Chili bringen feurigen Genuss auf pflanzlicher Basis.

McDonald’s fordert jetzt seine Kunden mit einem neuen Burger heraus. Foto: McDonald's Deutschland

McDonald’s setzt auf große Kampagne

Seit 1999 begeistert der McSpicy internationale Märkte, jetzt bringt McDonald’s den schärfsten Chickenburger erneut nach Deutschland. Die Einführung wird durch eine 360-Grad-Kampagne begleitet: Social Media, TV-Spots und interaktive Online-Aktivierungen gehören zum Gesamtpaket.

Mit der provokanten Frage „Endlich scharf genug?“ und dem neu interpretierten Schlager „Tränen lügen nicht“ untermalt McDonald’s das Motto der Kampagne. Bis zum 5. November dürfen Kunden beweisen, ob sie die Schärfe meistern können.