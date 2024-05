McDonald’s und Co. müssen zittern: Diese Fast-Food-Kette kommt jetzt nach Deutschland

McDonald’s und Burger King kennt in Deutschland jeder. Die Schnellrestaurant-Ketten aus den USA haben in Deutschland tausende Filialen eröffnet. Mit der Zeit haben die McDonald’s und Burger King allerdings Konkurrenz von anderen Fast-Food-Giganten bekommen.

So haben sich auch Kentucky Fried Chicken und Pizza Hut in Deutschland einen Namen gemacht. Beide Fast-Food-Restaurants gehören zur Franchise-Gesellschaft İş Holding (ISH). Zu ihr gehören noch weitere Schnellrestaurant-Ketten. Eine davon drängt nach Angaben des „Business-Insiders“ jetzt auf den deutschen Markt.

McDonald’s und Co. unter Druck: Neuer Konkurrent kommt

Die Rede ist von „Taco Bell“. Die Fast-Food-Kette hat zwar nicht das gleiche Sortiment wie die beliebten Burger-Ketten. Doch mit ihrer mexikanischen Küche (Burritos, Tacos und Co.) könnte „Taco Bell“ McDonald’s, Burger King und Co. mancherorts die Kundschaft streitig machen. Zumal ISH offenbar in ähnliche Segmente stoßen will.

Dem Vernehmen nach soll „Taco Bell“ vorwiegend in zentralen Innenstadtlagen, Einkaufszentren und anderen besonders frequentierten Orten öffnen. Denkbar wären zum Beispiel Flughäfen oder Autobahnraststätten. Genau hier gelten Burger King und McDonald’s bislang als Platzhirsche.

Hier öffnet Deutschlands erster Taco Bell

Der erste „Taco Bell“ soll bereits im Hochsommer in Berlin öffnen. Dort soll übrigens bis August noch eine weitere Marke der ISH eine Filiale öffnen: „Krispy Kreme“. Hier kommen Donut-Liebhaber auf ihre Kosten. Insgesamt sollen nach Informationen des „Business-Insiders“ in Berlin zehn Filialen der beiden ISH-Marken eröffnen.

Bis 2029 sollen deutschlandweit bis zu 150 Taco-Bell-Filialen aufgebaut werden. Neben Deutschland soll ISH noch in fünf weitere europäische Länder expandieren wollen. Welche das sind, ist bislang unklar.