McDonald’s: Kind bekommt Stromschlag in Spielecke! Restaurant reagiert mit „blöden Sprüchen“

Ein Besuch bei McDonald’s ist gerade für die Kleinen immer ein Highlight. So gibt es nicht nur im HappyMeal für Kids neben Burgern und Pommes ein kleines Spielzeug – auch in den McDonald’s-Filialen selbst kann sich der Nachwuchs meist in einer Spielecke austoben.

Ein Mädchen in Helmstedt (Niedersachsen) hatte genau das vor, als es mit seiner Mutter bei McDonald’s war. Doch statt Spaß gab es Schmerzen für das Kind, wie unser Partnerportal „News38“ berichtet. Aber das war noch nicht alles.

McDonald’s: Mädchen bekommt Stromschlag im Spielhaus

Auf Facebook berichtete die Mutter des Kindes von dem schockierenden Erlebnis bei McDonald’s. „Bei McDonald’s in Helmstedt hinter dem Spielhaus hängt ein offenes Kabel aus der Verteilerdose. Meine Tochter bekam dort einen Stromschlag“, schreibt die Frau.

Während die Kleine sicher unter Schmerzen litt, setzte die Reaktion der McDonald’s-Mitarbeiter in Helmstedt noch einen drauf. Denn als die Frau diese auf die Gefahrenquelle hinwies, kamen „von denen nur blöde Sprüche, dass man als Eltern besser aufpassen müsste“. Für die Mutter Grund genug, eine Warnung an andere potenzielle Kunden mit Kindern auszusprechen: „Deshalb passt gut auf, wenn ihr mit euren Kindern zu McDonald’s geht. Anscheinend nehmen die das dort nicht so ernst.“

McDonald’s reagiert auf den Vorfall

Das Unternehmen selbst scheint den Vorfall jedoch ernster zu nehmen, als die Mitarbeiter vor Ort es vermuten ließen. Auf Anfrage von unserem Partnerportal „News38“ erklärt eine Sprecherin: „Die Stelle ist an sich nicht zugänglich und schwer einsehbar – weshalb man tatsächlich davon keine Kenntnis hatte.“

Die Steckdose sei aber mittlerweile gesichert und von einem Elektriker fachmännisch abgedeckt worden, damit in Zukunft niemand mehr verletzt wird. „Die Sicherheit unserer Gäste hat für McDonald’s und seine Franchise-Nehmer höchste Priorität und das gesamte Team vor Ort bedauert den Vorfall sehr“, beteuert die Sprecherin weiter.

Mehr Themen:

Auch die betroffene Mutter in Helmstedt wurde von McDonald’s noch einmal kontaktiert – was dabei heraus kam, kannst du bei „News38“ lesen.