McDonald's: Kundin will Obdachlosen nur einen Burger kaufen – wie eine Mitarbeiterin reagiert, ist nicht zu fassen

Damit hat eine Kundin bei McDonald's nicht gerechnet.

Eine Frau wollte etwas Gutes tun und einem Obdachlosen eine Mahlzeit von McDonald's spendieren.

Doch wie eine Mitarbeiterin von McDonald's auf ihre Frage reagierte, ließ sie fassungslos zurück.

McDonald's: Kundin will Obdachlosen Burger kaufen

Das Geschehen ereignete sich am 28. Dezember in der Nähe von Liverpool (Großbritannien). Wie der „Mirror“ berichtet, befand sich eine Frau auf dem Weg nach Hause, nachdem sie die Weihnachtstage in Belfast verbracht hatte.

Aufgrund der sehr kalten Außentemperaturen wollte sie sich zum Aufwärmen einen Kaffee bei McDonald's kaufen. Deswegen fuhr sie zu einem Drive-In des Fast-Food-Giganten. Als sie sich in der Schlange der wartenden Autos eingereiht und ihren Kaffee bestellt hatte, sah sie einen Obdachlosen und wollte ihm etwas Gutes tun.

McDonald's: Kundin möchte etwas Gutes tun

„Ich fragte die Kassiererin am Fenster, ob ich eine Mahlzeit und ein heißes Getränk für diesen Kerl auf meine Zahlung aufschlagen könnte“, erzählt die Frau. Mit der Antwort der Mitarbeiterin von McDonald's hatte sie aber nicht gerechnet. Diese verneinte nämlich und habe erklärt, dass sie Kunden darum bitten würden, ihnen kein Essen zu kaufen, da sie sonst aggressiv werden könnten.

Die Kundin konnte es nicht fassen. Doch anstatt aufzugeben, suchte sie sich einen anderen Laden und kaufte dem Mann bei einem KFC einen Eimer mit Hähnchen-Stücken sowie einen Kaffee. Der Obdachlose habe sich sehr darüber gefreut.

McDonalds: So reagiert der Fast-Food-Gigant

„Ich werde nie wieder zu einem McDonald's gehen. Sie verdienen meine Kundschaft nicht. Sie verdienen es, öffentlich beschämt zu werden“, so die Kundin gegenüber dem „Mirror“.

McDonald's reagiert auf die Kritik

McDonald's hat bereits auf den Vorfall und die damit verbundene Kritik reagiert. „Es gibt keine Richtlinien, die den Service für Kunden einschränken würden, und wir untersuchen derzeit diesen Vorfall“, so eine Sprecherin des Unternehmens. „Wir sind bestrebt, ein guter Nachbar zu sein und versuchen, gefährdete Menschen in unseren Gemeinden aktiv zu unterstützen, in Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen und der Polizei“, sagte sie weiter. Ob diese Aussage der schockierten Kundin ausreicht, darf zumindest bezweifelt werden. (gb)