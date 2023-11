McDonald’s: Schockierende Ekel-Aktion! Polizei muss sofort eingreifen

Stell dir vor, du sitzt bei McDonald’s und isst gerade genüsslich dein Menü. Während du deine Pommes verschlingst und gerade in deinen BigMac beißen willst, kommt plötzlich ein Mann rein und wirft eine Maus in das Restaurant. Bei dieser Vorstellung vergeht wohl jedem der Appetit.

Doch genau das soll in der englischen Stadt Birmingham am Montag (30. Oktober) und auch noch am Dienstag (31. Oktober) bei verschiedenen McDonald’s-Filialen passiert sein. Nun wurde ein Mann festgenommen.

McDonald’s: Männer werfen lebende Mäuse in Restaurants

Die Polizei verdächtigt einen 32-jährigen Mann, aktiv an den Vorfällen beteiligt gewesen zu sein. Er wurde am Mittwochabend festgenommen. Ein 30 Jahre alter Mann werde zudem gesucht, teilte die West Midlands Police mit. Gegen die beiden Männer werde wegen Störung der öffentlichen Ordnung ermittelt, hieß es weiter. „Unsere Position ist klar, das ist widerwärtig und wird nicht toleriert werden. Wir werden jeden fassen und verfolgen, der solche Taten begeht“, so die Polizeimitteilung weiter. Die Vorfälle sollen sich am Montag und Dienstag zugetragen haben.

Als Motiv für die ekelhafte Aktion vermuten sie propalästinische Proteste. Im Internet kursierten Video, die Männer mit palästinensischen Flaggen zeigten, während sie kistenweise Mäuse oder Ratten in McDonald’s-Restaurants schütteten. Teilweise waren die Tiere anscheinend in den Farben der palästinensischen Flagge gefärbt worden. Angeblich sei es eine Rache-Aktion der Aktivisten, weil Restaurants der Fast-Food-Kette in Israel kostenlose Mahlzeiten an Soldaten verteilt hatten (hier mehr dazu).

Ein McDonald’s-Sprecher zeigte sich laut der britischen Nachrichtenagentur PA von den Vorfällen bestürzt. Er betonte, es habe sich in Israel um unabhängige Entscheidungen der einzelnen Lizenzhalter gehandelt. „Die McDonald’s Corporation finanziert oder unterstützt keinerlei Regierungen, die in den Konflikt verwickelt sind“, sagte der Sprecher. Lokale Geschäftspartner, die unter Lizenz Restaurants betrieben, würden sich unabhängig Aktionen ausdenken, ohne die Zustimmung von McDonald’s. Laut der Fast-Food-Kette seien die Restaurants von den Mäusen durch Kammerjäger befreit und alles bis in die Ecken wieder gereinigt worden.