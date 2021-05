McDonald's verkauft neuen Burger – Kunden drehen durch! „Das ist pervers“

Es klingt zunächst wie ein verspäteter April-Scherz von McDonald’s. Doch der Fast-Food-Riese meint es tatsächlich ernst.

Am Donnerstag stellte McDonald‘s einen neuen Burger vor. So weit, so harmlos. Bei dieser neuen Kreation bedient das Unternehmen sich allerdings einer Zutat, die man auf einem Hamburger bisher nicht vermutet hätte.

McDonald’s präsentiert Spargel-Burger

Der Name des Burgers ist Programm: Big Spargel Hollandaise. Neben dem obligatorischen Fleisch-Patty, einer Scheibe Käse sowie Blattsalat und Speck landen auch Spargel-Stücke sowie Sauce Hollandaise auf dem neuen Burger von McDonald’s.

Um alle Zweifel aus der Welt zu schaffen, stellt McDonald’s bei Facebook klar: „Ja, den gibt es wirklich.“

Kaum hatte der Konzern die Ankündigung in den sozialen Netzwerken geteilt, hagelte es eine Sintflut von Reaktionen, die von Begeisterung über Interesse und Skepsis bis hin zu Ekel nahezu jede Emotion der menschlichen Gefühlswelt abbildeten.

McDonald's: Gäste diskutieren über Spargel-Burger

„Jetzt müssen wir unbedingt mal bei McDonald’s essen gehen“, kommentierte ein Nutzer bei Facebook, während ein anderer meinte: „Das ist doch einfach nur pervers.“

Die nächste Nutzerin stellte sich die Frage: „Sauce Hollandaise auf einem Burger – ob das schmeckt?“

Und wieder eine andere Nutzerin verkörperte das Stimmungsbild unter den insgesamt unentschlossenen Kunden sehr gut, als sie schrieb: „Ich habe keine Ahnung. Ich schwanke zwischen ‚Lass mal lieber‘ und ‚Ich muss es probieren‘.“

Burger King geht neue Wege

Große Veränderungen gibt es derzeit nicht nur bei McDonald’s, sondern auch bei der Konkurrenz. Burger King hat sich im Zuge der Corona-Pandemie dazu entschlossen, sein Drive-In-Angebot zu erweitern.

Weil die Gäste in Corona-Zeiten nicht mehr in den Restaurants essen dürfen, wurde der Andrang an den Drive-In-Schaltern zuletzt immer größer. Darauf will Burger King nun reagieren (hier alle Einzelheiten). (dhe)