McDonald's: Pärchen bestellt für über 30 Euro Essen – vor Ort erlebt es eine krasse Überraschung

Ein Paar hat in Großbritannien eine ziemlich große McDonald's-Überraschung erlebt. (Symbolfoto)

Na, wenn DAS mal nicht großzügig ist...

Ein Pärchen aus den USA hatte augenscheinlich ziemlich großen Hunger, ist deshalb zu McDonald's gefahren – und hat dort eine riesige Überraschung erlebt!

Eine Frau wollte gemeinsam mit ihrem Freund eine Familien-Portion bei McDonald's bestellen, entsprechend groß ist der Appetit nach Burgern und Pommes gewesen. Doch zu einem normalen McDonald's-Besuch sollte es dann trotzdem nicht werden, wie sie auf TikTok in einem Video selbst zeigt und über den die britische „Daily Star“ berichtet.

McDonald's: Pärchen bestellt für über 30 Euro Essen vor – vor Ort erlebt es eine krasse Überraschung

Die Frau leidet an einer Sprunggelenksverstauchung, kann deshalb nur schwer gehen. Deshalb ist ihr Freund ins Restaurant gegangen und habe eine entsprechende Bestellung aufgegeben. Als er dann aber mit einer riesigen McDonald's-Packung zurückgekehrt ist und sie gemeinsam den Inhalt der Packung prüfen, haben sie etliche Pommes, Chicken Nuggets und insgesamt sechs Burger gezählt. Bei allem Hunger ist DAS über die des „normalen“ Bestellinhalts hinausgegangen!

Ein Tiktok-Ausschnitt des riesigen Menüs, das das Paar essen durfte. Foto: Privat

Das Paar hatte zunächst an einen Fehler gedacht. Auf TikTok erzählt sie: „Deshalb ist mein Freund zurückgegangen, er hatte über die App eine Familien-Portion bestellt. Doch aus irgendeinem Grund hatte auf der Rechnung 0 Dollar gestanden und der Inhalt war mehr als üblich. Der Filialleiter persönlich ist rübergekommen und wollte sich das anschauen.“

McDonald's-Filialleiter prüft Bestellung: „Stimmt alles!“

Dann die faustdicke Überraschung: „Er hat es sich angeschaut und dann gesagt: 'Ok, es stimmt alles, ihr könnt das so nehmen.“ Eine riesige McDonald's-Bestellung im Wert von über 30 Euro einfach so geschenkt? Tatsächlich! Die glückliche Frau: „Es war, als ob sich Gott bei mir für meine Sprunggelenksverstauchung revanchieren wollte!“

Mehr als zwei Millionen Mal ist das Video auf Tiktok angesehen worden. Ein McDonald's-Mitarbeiter kommentiert: „In unserem McDonald's passiert das immer. Viele Kunden wollen über Apple Pay zahlen, aber bei uns funktioniert es nicht. Normalerweise geben wir den Kunden dann die Bestellung trotzdem.“ Ein anderer User kommentiert ironisch: „Es ist traurig zu sehen, wie andere Menschen unsere Träume leben...“

Eines ist klar: Allein das Ansehen des Videos hat für den einen oder anderen sicherlich Appetit auf Fast Food von McDonald's gemacht. Und ganz sicher wird das Pärchen auch künftig zu McDonald's fahren... (mg)

