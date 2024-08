McDonald’s kündigt Preis-Revolution an – Kunden halten es kaum noch aus

Es ist eine Ankündigung, von der wohl jeder McDonald’s-Kunde weltweit geträumt hat: Sinken beim Fast-Food-Riesen etwa bald die Preise?

Der Fast-Food-Riese musste im zweiten Quartal 2024 tatsächlich Umsatzeinbrüche feststellen – und das, obwohl die Preise für Burger, Pommes & Co. seit Jahren nach oben gehen. Heißt: McDonald’s laufen die Kunden davon. Kein Wunder, dass der Konzern da entgegensteuern will – beispielsweise mit sinkenden Preisen (>> hier mehr dazu).

Und das ist auch bitternötig. Denn die Preise, die deutsche McDonald’s-Kunden für ihre Lieblingsburger in den letzten Jahren zahlen mussten, kannten nur eine Richtung: nach oben!

McDonald’s will an der Preisschraube drehen

Burger, Pommes, ein kaltes Getränk – und vielleicht noch ein paar Nuggets dazu? Da ist man schnell mal bei rund 15 Euro. Fast schon wehmütig erinnern sich die Stammkunden von McDonald’s an die Zeiten, an denen Klassiker wie Cheeseburger oder Hamburger für lediglich 1 Euro verkauft wurden. Das erscheint heute kaum vorstellbar – wie beispielsweise in der Schweiz, wo ein einzelner (!) Big Mac im Juli 2024 im Schnitt 7,34 Euro kostete.

Die Preisentwicklung bei McDonald’s in Deutschland lässt sich gar nicht so einfach zurückverfolgen. Doch zum Glück gibt es passionierte Burger-Fans, die das Netz auf Herz und Nieren prüfen – und dabei alte Listenpreise herauskramen oder alte Fotos von McDonald’s-Preislisten oder -Prospekten auf Social Media überprüfen.

So teuer sind Burger, Pommes & Co. heute

Die daraus resultierende Datenanalyse ist zwar nicht bis ins kleinste Detail wasserdicht – aber der Trend bei der Preisentwicklung ist dabei deutlich zu erkennen. So lässt sich nachverfolgen, wie viel teurer deine Lieblingsprodukte bei McDonald’s in den letzten Jahren geworden sind – gerade in den Jahren 2022 und 2023, als die Preise inmitten von Inflation und hohen Energiekosten besonders stark angestiegen sind.

Produkt 2010 2024 Preisunterschied Big Mac 2,99 Euro 5,99 Euro + 100 Prozent Big Mac Menü 6,50 Euro 11,49 Euro + 77 Prozent McChicken 3,79 Euro 5,59 Euro + 47 Prozent McRib 3,79 Euro 5,59 Euro + 47 Prozent Hamburger 1,00 Euro 2,29 Euro + 129 Prozent Cheeseburger 1,19 Euro 2,69 Euro + 126 Prozent Royal TS mit Käse 3,89 Euro 5,79 Euro + 49 Prozent 20er Chicken McNuggets 7,29 Euro 12,99 Euro + 78 Prozent Pommes mittel 1,89 Euro 3,99 Euro + 111 Prozent McFlurry 1,99 Euro 4,29 Euro + 116 Prozent Softgetränk 0,4 Liter 1,99 Euro 3,59 Euro + 80 Prozent Milchschake 0,4 Liter 2,29 Euro 3,79 Euro + 66 Prozent

Bei den absoluten Klassikern – Big Mac, Hamburger, Cheeseburger, Pommes oder einem McFlurry – hat sich der Preis in den vergangenen 14 Jahren also mindestens verdoppelt!

Höchste Zeit, da entgegenzuwirken! In den USA will McDonald’s mit einem McMenü für umgerechnet nur 5 Euro den ersten Schritt gehen – natürlich zunächst als Sonderangebot. Sollte sich das finanziell lohnen, könnten auch in Deutschland Preissenkungen folgen.