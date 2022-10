McDonald’s: Kunden entsetzt – Grund ist diese Entwicklung in den Filialen

„Ich liebe es“, lautet seit Jahren der Werbe-Slogan von McDonald’s. Für eine bestimmte Entwicklung in den Filialen des Fast-Food-Riesen haben einige Kunden allerdings nicht allzu viel Liebe übrig.

Seit vielen Jahren führt McDonald’s das umstrittene Prozedere in immer mehr Filialen in ganz Deutschland ein. Während einige Mitarbeiter und Kunden von der Neuerung begeistert sind, finden andere die Entwicklung eher weniger überzeugend.

McDonald’s: Kunden wegen Bestell-Terminals verärgert

Die Rede ist von den Bestell-Terminals, an denen die Kunden auf einem Touchscreen ihre Bestellung eingeben. Dort zahlen sie in der Regel auch gleich ihre Speisen und erhalten einen Bon mit einer Bestellungs-Nummer. Wenn die Nummer auf einem großen Bildschirm über der Kasse erscheint, können die Kunden ihre Mahlzeiten dort abholen.

Für die Mitarbeiter haben diese Terminals den Vorteil, dass weniger Personal an den Kassen erforderlich ist und sich dadurch mehr Mitarbeiter um die Zubereitung der Speisen kümmern können. Das wiederum kann für die Kunden den Vorteil haben, dass das Essen schneller fertig ist.

Doch längst nicht jeder ist begeistert. Auf der Facebook-Seite von McDonald’s gab es in jüngerer Vergangenheit von einigen Kunden mehrere Beschwerden über die Bestell-Terminals. So schrieb ein Kunde: „Schade, dass es jetzt überall diese Bestell-Terminals gibt und dass man jetzt eine Nummer bekommt. So hat man längere Wartezeiten bei der Ausgabe.“

Der Kunde findet: „Als die Kassierer früher selbst alles aufs Tablett bereitgestellt haben, ging es viel schneller.“

McDonald’s antwortet

McDonald’s antwortete daraufhin: „Mit unseren Terminals möchten wir unseren Gästen eine neue, zusätzliche und komfortable Bestellmöglichkeit bieten.“

Was der Fast-Food-Konzern in der ganzen Diskussion um die neuen Bestell-Terminals klarstellen möchte: „Dennoch solltest du natürlich weiterhin auch an der Kasse bestellen und bezahlen können.“