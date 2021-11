McDonald's testet Neuerung! DAS kannst du jetzt an der Kasse verlangen

Was unterscheidet die beiden Fast-Food-Riesen McDonalds und Burger King?

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

Jetzt geht McDonald's einen neuen Weg!

Der Fast-Food-Riese ist in Deutschland äußerst beliebt, hat etliche (Stamm)Kunden und ist tatsächlich auch innovativ. Ob neue vegane Speisen, neue Aktionen oder auch umweltfreundlichere Verpackungen – McDonald's versucht am Puls der Zeit zu sein.

Jetzt kommt der nächste logische Schritt: Denn McDonald's testet in ausgewählten Restaurants in Deutschland eine Neuerung an der Kasse!

Konkret: Kunden können jetzt Getränke und Desserts in Mehrwegverpackungen bestellen. Der Fast-Food-Betreiber will ein eigenes Mehrwegpfandsystem testen, im Idealfall soll Ende 2022 der nationale Rollout in ALLEN Restaurants erfolgen.

McDonald's-Kunden können an einigen Restaurants eine Neuerung testen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / NurPhoto

Der Konzern will so für weniger Plastik und Verpackungsmüll verantwortlich sein. Die erste Testphase soll erstmal zehn Restaurants u.a. im Raum München und Berlin umfassen. Kunden erhalten die neuen Mehrwegverpackungen auf Nachfrage bei ihrer Bestellung im Restaurant oder am McDrive. Das Experiment soll zwei Monate laufen, Feedback der Kunden soll das Konzept bis zum Stichdatum Ende 2022 dann nochmal verbessern.

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2020 betrug der Umsatz 19,2 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

McDonald's bereitet sich auf gesetzliche Mehrwegpflicht in Deutschland vor

Eine gesetzliche Mehrwegpflicht greift in Deutschland ohnehin im Jahr 2023, McDonald's bereitet sich also schon mal darauf vor. Pro Verpackung wird ein Euro Pfand erhoben, bei der Rückgabe in den Testrestaurants wird das Geld rückerstattet.

„Big M“ will so sicherstellen, dass die Verpackungen zurückkommen und wiederverwendet werden können. Es bleibt abzuwarten, ob und wie die Kunden das neue Angebot annehmen.

Eines sollte aber klar sein: Was sich bereits in nachhaltiger Verpackung befindet, kann ja nicht schlecht schmecken... (mg)