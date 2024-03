McDonald’s: Amerikaner besucht Filiale – unglaublich, was er hier entdeckt

Einst wurden hier Burger gebraten und Pommes frittiert, nun erinnert diese McDonald’s Filiale eher an einen Drehort für einen Horrorfilm. Was hat es damit auf sich? Ein Amerikaner besuchte auf einer verlassenen Insel eine alte US-Militärbasis.

Dort entdeckte er eine ehemalige Filiale der beliebten Fast-Food-Kette und kann nicht glauben, was er hier findet. Bei Youtube veröffentlichte er seine Entdeckung und löste damit zahlreiche Reaktionen bei den Zuschauern hervor.

McDonald’s: Eine Reise in die Vergangenheit

Eigentlich wollte Chris Luckhart, der gerne Lost Places auf der ganzen Welt besucht und für seine Community Videos davon filmt, eine ehemalige Militärbasis besuchen. Dazu flog er nach Adak Island, einer abgelegenen Insel Alaskas im Nordpazifik. Dort befand sich seit dem Zweiten Weltkrieg bis 1997 ein Stützpunkt der US-Armee. Damals lebten mehr als 6.000 Soldaten mit ihren Familien auf der Insel, heute sind es nur noch 50 Einwohner. Dann entdeckte er überraschend diese Filiale.

Das Highlight der McDonald’s-Ruine ist das alte Preisschild, das draußen aufgestellt ist. Der Amerikaner hält seine Kamera genauer darauf, sodass sich sogar noch die früheren Preise erkennen lassen. Und die versetzen einen in zurück in die Kindheit.

Klassiker für einen Euro

Schon lange gehört es der Vergangenheit an, dass die Klassiker wie Cheeseburger und Chickenburger nur einen Euro kosten. Dieses alte Preisschild zeigt aber: Wir haben das nicht geträumt, es gab diese Preise wirklich. Ein BigMac kostete in der verlassenen Filiale gerade mal umgerechnet 2,26 Euro. Heute musst du mehr als das doppelte für den Burger-Klassiker hinlegen. Auch ein Cheeseburger kostete, wie lange auch in Deutschland, umgerechnet einen Euro. „Das Menüschild weckt viele Erinnerungen an meine Jugend“, ist nur eines der vielen wehmütigen Kommentare unter dem Video auf Youtube.

Zu erkennen ist noch der McDrive-Schalter vor der Filiale, ansonsten erinnert nichts mehr an die ehemalige fast-Food-Filiale. Auch die Preise gehören nun schon, zum Bedauern vieler, lange der Vergangenheit an.