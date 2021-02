McDonald's: Schon aufgefallen? Fast-Food-Riese überrascht mit dieser Änderung

Was unterscheidet die beiden Fast-Food-Riesen McDonalds und Burger King?

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

McDonald's veröffentlichte ein neues Design. Nach fünf Jahren Konzeption wurde es nun endlich auf den Markt gebracht.

Dabei folgt McDonald's dem Trend zurück zum Minimalistischen. Aktuell wurde das Design in Australien, Neuseeland und den Pazifischen Inseln eingeführt - auch in Deutschland tut sich etwas.

McDonald's: Neues Designkonzept veröffentlicht

Getreu dem Motto „Weniger ist Mehr“ soll das neue Design für die Verpackungen von Burger, Fritten und Co. die Kunden noch mehr von McDonald's begeistern.

+++ McDonald's bringt neuen Sandwich an den Start – Kunden in Deutschland werden enttäuscht sein +++

-------------------------

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

-------------------------

Die Optik erinnert außerdem ziemlich an den Retro-Look. Na zumindest in der Modebranche ziehen Revivalprodukte, Vintage- und Retro-Optik, wieso denn auch nicht in der Fast-Food-Welt?

Die Verpackungen von Burger, Fritten und Co. sollen bald im neuen Glanz erstrahlen (Symbolbild). Foto: imago images/Ritzau Scanpix

McDonald's: Retro-Look soll Marke stärken

Wie die „AdWeek“ berichtet sind aktuell Australien, Neuseeland und die Pazifischen Inseln mit dem neuen Design ausgestattet. Dabei ließ die Konzeption auf sich warten. Schon 2016 wurde die Agentur „Pearlfisher“ mit dem neuen Designkonzept beauftragt. Nun gibt es endlich die Ergebnisse.

+++ McDonald's: Mann will zu Fast-Food-Restaurant – dann wird es lebensgefährlich +++

Neben McDonald's hat auch Burger King erst kürzlich Veränderungen am Design vorgenommen, um ein nachhaltigeres Image abzuliefern.

----------------------------

Mehr News:

Burger King: Kundin kauft Long Chicken – bei diesem Anblick wird sie fassungslos: „Echt stinkig“

„Tagesschau“-Zuschauer bemerken störendes Detail – ARD-Moderator reagiert genial

dm: „Geht's noch?“ – Kunde auf 180! Dann schlägt der Drogeriemarkt zurück

----------------------------

Mit dem neuen Konzept für McDonald's würde man laut „AdWeek“ die „Wohlfühl“-Atmosphäre stärken wollen.

McDonald's setzt auf neue Verpackung

Auch in Deutschland ist das neue Verpackungsdesign „Simpy Delicious“ auf dem Vormarsch. Seit Mitte Oktober 2020 ersetzt es sukzessive das bestehende Packaging. „Diese Übergang ist nun nahezu abgeschlossen“, so ein Sprecher gegenüber dieser Redaktion.

Nicht der einzige Schritt, den McDonald's geht: auch andere Einwegplastikartikel wurden durch Alternativen wie Papierstrohhalme oder Holzlöffel ersetzt. „Allein mit der Umstellung im Dessertbereich konnte das Unternehmen rund 1000 Tonnen Plastik pro Jahr einsparen“, erklärte eine Sprecher. (pag)