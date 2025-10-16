McDonald’s holt Aktion nach Deutschland – Kunden völlig aus dem Häuschen

Auch wenn McDonald’s immer wieder sein Sortiment wechselt, neue (Aktions-)Burger dazukommen und einige wegfallen, bleiben Klassiker wie „Hamburger“, „Chickenburger“ und Co. bestehen. Außerdem: Seit eh und je gibt es zum Happy Meal bei McDonald’s ein kleines Spielzeug dazu. Okay, viele Erwachsene werden sagen: „Zu unserer Zeit warem die Spielzeuge cooler.“ Wohl jeder kann sich noch an die kleinen Radios erinnern, die einen Song von den Las Ketchup oder Sarah Connor in unfassbar schlechter Qualität von sich gegeben haben.

Nun kommt McDonald’s mit überraschenden Neuigkeiten um die Ecke. Der Fast-Food-Gigant will eine Aktion nach Deutschland holen, bei dem vor allem das Herz der 90’s-Kids höherschlagen dürfte.

McDonald’s kündigt „Friends“-Aktion an

„We´ll be there for you“ schreibt McDonald’s in einem Post auf Facebook. Auf dem dazugehörigen Bild ist eine braune Couch zu sehen. Die Lehne hat die typische Chesterfield-Steppung. Im Hintergrund steht das Datum: 16.10. Mit diesem „Rätsel“ lässt McDonald’s seine Kunden stehen. Einige User raten ins Blaue. Kommentare wie: „Casting Couch?“, oder „Simpsons?“ sind unter dem Beitrag zu finden. Andere wissen auf den ersten Blick, was sie erwartet. Das charakteristische Sofa ist eine Anspielung auf die Serie „Friends“, die vor allem in den 90er-Jahren einen krassen Hype hatte.

+++ Geld zurück bei McDonald’s? Nur unter einer Bedingung +++

Während die User auf Facebook etwas brauchen, um die Anspielung auf die beliebte Serie zu verstehen, sorgt der identische Post von McDonald’s auf Instagram für ein wahres Beben. Neben unzähligen „Friends“-GIF’s warten Kommentare wie „Kann’s kaum erwarten“. Noch hält der Fast-Food-Riese aber hinter dem Berg, worauf sich die Kunden freuen dürfen. Bis auf das leere braune Sofa und dem Ankündigungsdatum gibt es keine weiteren Informationen oder bereits Produktbilder – zumindest auf den deutschen Accounts.

Die „Friends“-Box von McDonald’s gibt es bereits in Spanien. Jetzt soll die Aktion nach Deutschland kommen. Foto: McDonald's

Mehr News:

Wer genau wissen will, was hinter der „Friends“-Aktion steckt, muss nur einen Blick gen Spanien werfen. Denn dort gibt es die süßen Figuren von Monica, Chandler, Joey, Rachel, Ross und Phoebe bereits. McDonald’s-Fans können eine von ihnen in der „Friends“-Box (Burger, Beilage, Getränk) ergattern. Wie teuer die Box in Deutschland sein wird, ist noch unklar.