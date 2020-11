McDonald's: 28-Jähriger isst Burger im Auto – plötzlich hört er Schreie aus dem Fast-Food-Restaurant

Während ein Mann in seinem Auto auf dem Parkplatz einer McDonald's Filiale genüsslich seinen Burger essen möchte, wird er Zeuge eines unglaublichen Vorfalls.

Was sich in einer Filiale des Fast-Food-Restaurants McDonald's in Stockport (England) abgespielt hat, ist einfach unglaublich!

Der 28-jährige Josh Ramm will gerade in seinen Burger beißen, den er sich kurz zuvor bei McDonald's geholt hat, als er Zeuge eines Messerangriffs wird.

McDonald's: Schreie aus dem Fast-Food-Restaurant

Der Sicherheitsbeamte Josh Ramm ahnt noch nicht, dass er in den kommenden Minuten der Held des Tages sein würde. Denn eigentlich will Ramme nur seinen gerade gekauften Double Big Mac im Auto auf dem Parkplatz des Fast-Food-Restaurants genießen, als plötzlich eine Mitarbeiterin der Filiale schreiend das Gebäude verlässt.

„Der Mann sagte, er wolle sie töten, weil er keine Hilfe bekam“, so Ramm. Daraufhin zögert er nicht lange: Er ist zwar im Gegensatz zum Angreifer unbewaffnet, trägt aber eine Schutzweste. Ramm versucht der Mitarbeiterin, der ein Messer an die Kehle gehalten wird, zu helfen.

McDonald's: Messerangriff auf Mitarbeiterin

Ramm, der selbst zwei Kinder hat, versucht daraufhin, auf den scheinbar irritierten Mann einzureden: mit Erfolg! „Die Polizei kam nach ein paar Minuten“, sagt Ramm. Dennoch versucht der Sicherheitsbeamte die Situation weiterhin unter Kontrolle zu bringen. Nach etwa zehn Minuten gelingt es ihm und der bewaffnete Mann lässt die Mitarbeiterin schließlich los.

Seit dem ist der 24-Jährige Angreifer in ärztlicher Behandlung, wie The Sun berichtet.

