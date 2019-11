McDonald’s: Peinliche Panne – Gewinnspiel-Kunden trauen ihren Augen nicht, als sie DIESE Geldsumme erhalten

Sky-Tickets, Elektronikgeräte, Segeltörns, ein Auto und Bargeld: Seit dem 14. November läuft bei McDonald's wieder das Monopoly-Gewinnspiel. Kunden können dabei verschiedene Preise gewinnen.

Zu Beginn des Gewinnspiels hatten mehrere Kunden großes Glück, als sie an dem Gewinnspiel teilnahmen.

McDonald's lässt Kunden ungewollt gewinnen

Kunden geben in der McDonald's-App ihren Jackpot-Code ein und können so diverse Preise gewinnen. Zum Hauptgewinn gehören 100.000 Euro. Doch kurz nachdem das Gewinnspiel an den Start ging, ist es zu einem großen Fehler gekommen.

Vier Personen haben mit ihrem Jackpot-Code jeweils 100.000 Euro gewonnen. Dabei sollten eigentlich während des gesamten Gewinnspiels bloß zweimal jeweils 100.000 Euro verlost werden, wie die Bild berichtet.

Schuld daran war eine technische Panne in der erstmals aktiven App. Die Testumgebung wurde nämlich zu lange offen gelassen, sodass das System mehr Preise ausgab, als verfügbar waren. Das erhöhte die Wahrscheinlichkeit deutlich, den Preis zu gewinnen.

McDonald's sieht Fehler gelassen

Erst ein paar Stunden später bemerkte McDonald's den Fehler. Die Fastfood-Kette reagierte offenbar jedoch gelassen auf den Geld-Verlust. Ein McDonald's Sprecher sagte: „Die Mitarbeiter bei uns im Haus und bei unseren Dienstleistern waren über den Fehler selbst natürlich sehr bestürzt und hatten sicher einige schlaflose Nächte.“

Das ist das Gewinnspiel von McDonald's:

Laufzeit 14. November bis 2. Januar 2020

Verfügbar in Deutschland und Luxemburg

Beim Kauf bestimmter Produkte erhalten Kunden Gewinnspielsticker mit Sofort- und Sammelgewinnen sowie Jackpot-Codes

Kunden können Gewinne in Filialen, über die App oder auf der Website einlösen

McDonald's verbucht die ausgeschütteten 400.000 Euro nun aber als Lehrgeld und lässt die anfangs vorgesehenen zweimal 100.000 Euro weiter im Gewinnpot. Denn der McDonald's-Sprecher sagte weiterhin, dass Fehler menschlich seien und es überall, wo Menschen zusammenarbeiten würden, zu Pannen kommen könne. Das schreibt die Bild. (nk)