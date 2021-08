McDonald’s: Diese Neuerung wird dir sofort auffallen – sie betrifft die Mitarbeiter

Diese Veränderung werden viele McDonald's-Kunden sicherlich schnell bemerken!

Ende August statten mehr als die Hälfte der McDonald's-Filialen in Deutschland ihre Angestellten mit neuen Outfits. Was dahinter steckt, erfährst du hier!

Diese Veränderung werden viele McDonald's-Kunden sicherlich schnell bemerken! (Symbolbild) Foto: picture alliance / CHROMORANGE / Udo Herrmann

McDonald's: Neuer Look für Angestellte!

Im Jahr 2021 feiert McDonald's sein 50-jähriges Bestehen in Deutschland – und hat sich zu diesem Anlass eine Veränderung der Mitarbeiter-Outfits überlegt. Unter dem Motto „More than an outfit“ dürfen die Angestellten in den ausgewählten Filialen künftig den so genannten „MDress“ tragen.

---------------

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

---------------

McDonald’s Deutschland launcht neue MDress-Uniform im Jubiläumsjahr und nimmt Fans mit auf eine Zeitreise durch die Outfits der letzten 50 Jahre



🌐https://t.co/X9FifagZQY

🎬https://t.co/HLi4vsHLe4 pic.twitter.com/voiQgsIBes — McDonald's Deutschland (@McDonaldsDENews) August 11, 2021

Die Mitarbeiter sollen sich ihre eigenen MDress-Uniform aus 20 Kleidungstücken und Accessoires zusammenstellen dürfen, um „ihren individuellen Stil auch während der Arbeit zu finden und zu tragen“, so Personalvorstand Sandra Mühlhause. Einige der Kleidungsstücke sind dabei an frühere Uniformen aus der jahrzehntelangen Geschichte des Fast-Food-Riesen angelehnt.

Internationales Projekt mit Social-Media-Kampagne

Die Kleidungsstücke wurden in Chicago und San Francisco designed – und anschließend in München von der Firma „Wilhelm Weishäupl“ entwickelt, die schon seit den frühen 70ern Uniformen für McDonald's-Mitarbeiter in Deutschland anfertigen.

---------------

Weitere McDonald's-News:

McDonald's: Ex-Chef packt aus und warnt Kunden - „Geht nicht hin“

McDonald's: Mitarbeiter fassungslos, als er DIESE Bestellung eines Kunden hört - „Ist das überhaupt legal?“

McDonald's: Kundin bittet um Rücksicht auf Vegetarier – die Antwort des Unternehmens wird ihr nicht gefallen

McDonald's: Als Kunde seinen Trinkhalm erhält, kommt ihm eine geniale Idee – Unternehmen reagiert überraschend

---------------

Die dazugehörige „#myMDress“-Social-Media-Kampagne wird von Sänger und Influencer Lukas Rieger begleitet. (at)