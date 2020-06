McDonald's: Eine Mitarbeiterin gab den Fast-Food-Riesen die Schuld an ihrer Gewichtszunahme. (Symbolbild)

McDonald‘s-Mitarbeiterin gibt Job Schuld an Gewichtszunahme – was sie dann erfährt, verändert ihr Leben

Die Produkte von McDonald's gehören bekanntlich nicht zu den gesündesten. Schließlich handelt es sich um Fast Food. Gut schmecken tun sie für viele aber allemal. Auch wer selbst bei McDonald's arbeitet, greift wohl hin und wieder gerne mal zum Essen dort..

Aus diesem Grund hat eine McDonald's-Mitarbeiterin ihren Arbeitgeber für ihre plötzliche Gewichtszunahme die Schuld gegeben.

Was sie dann allerdings erfuhr, veränderte ihr Leben.

McDonald's: Mitarbeiterin hat starke Bauchkrämpfe

Daisy Y. (21) aus dem schottischen Dundee arbeitete neben ihrem Studium bei McDonald's, um sich etwas Geld dazu zu verdienen. Als sie merkte, dass sie an Kilos zunahm, ging sie davon aus, dass das ihrer Arbeit in dem Fast-Food-Geschäft geschuldet sei. Darüber berichtet die britische „Daily Record“.

Eines Tages hatte die 21-Jährige starke Bauchkrämpfe. Als sie am Folgetag erneut mit Bauchkrämpfen zu kämpfen hatte, brachten ihre WG-Mitbewohner sie in ein Krankenhaus.

21-Jährige nicht von McDonald's zugenommen: Der wahre Grund ist unglaublich

Was die Ärzte dabei feststellten, hatte allerdings nichts mit dem Essen von McDonald's zu tun. Die junge Frau traute ihren Ohren nicht, als die Ärzte ihr sagten, dass sie hochschwanger sei!

Dabei hatte Daisy Y. Verhütungsmittel genommen und auch weiterhin wie gewohnt ihre Tage gehabt, wie sie erklärte. Ein Scan ihres Bauches bestätigte schließlich aber, dass die 21-Jährige in der 37. Woche schwanger war. Nur vier Stunden später brachte sie einen kleinen Jungen zur Welt.

McDonald's-Mitarbeiterin geschockt

Die frisch gebackene Mutter sagt daraufhin: „Ich hielt ihn in den Armen, habe nicht mal geschrien, ich war bloß so geschockt.“ Als Daisy Y. dann ihre Mutter Maggy anrief, um ihr zu sagen, dass sie im Krankenhaus sei, habe ihre Mutter sofort an einen Autounfall gedacht. Doch dann sagte Daisy Y., dass sie soeben ein Baby bekommen habe.

Mc Donald's: Dass nicht das Fast Food für die Gewichtszunahme der Mitarbeiterin verantwortlich war, sondern etwas ganz anderes dahinter steckte, hätte sie sich nicht vorstellen können. (Symbolbild) Foto: imago images / Chris Emil Janßen

Das ist McDonalds:

Gegründet am 15. Mai 1940

Heute der umsatzstärkste Fast-Food-Konzern der Welt

2018 betrug der Umsatz 22,3 Mrd. Dollar, der Gewinn 5,4 Mrd. Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchiseunternehmern betrieben

In Deutschland betrug der Umsatz 2017 an 1.480 Standorten etwa 3,25 Mrd. Euro

-------------------------

Daisy Y.s Eltern konnten es nicht glauben. Ihre Mutter Maggy erzählt: „Ich habe mich zu meinem Mann Graham gedreht und bloß gesagt 'Hallo Opa'. Sein Gesicht war ein Bild.“ Und auch Daisy Y.s Mitbewohner konnten die Baby-Nachricht erst glauben, als Daisy Y. ihnen Fotos von ihrem neugeborenen Sohn schickte, wie die Daily Record schreibt. (nk)