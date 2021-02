McDonald‘s: Mitarbeiter sucht Kunde im Netz – er hat DIESE kuriose Lieferbestellung aufgegeben

Whitby. Wer bei McDonald's einen Burger bestellt, kann diesen ganz individuell seinem persönlichen Geschmack anpassen. Wenn du beispielsweise keine Gurken auf deinem Cheeseburger willst, kannst du diese am Bestellautomat oder in der App einfach „abwählen“.

Doch wenn man diese Bestellmöglichkeiten auf die Spitze treibt, können dabei auch einige sehr skurrile Wünsche herauskommen. Ein McDonald's-Mitarbeiter in Whitby (Kanada) hat ein Video einer besonders ungewöhnlichen Bestellung ins Netz gestellt.

McDonald's: Mitarbeiter zeigt irre Burger-Bestellung

Auf der Videoplattform TikTok zeigte der User „ryanalbis1“ seinen Arbeitsplatz bei McDonald's – doch in der Burger-Pappbox vor ihm lag kein belegtes Brötchen. Stattdessen war die Schachtel lediglich mit einer dicken Schicht Ketchup gefüllt! Mehr als die Untertitel „Wtf“ fielen dem TikTok-Nutzer da auch nicht mehr ein.

Ketchup zum Burger? Nein! Lieber Ketchup STATT Burger. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Stefan M Prager

Doch tatsächlich hatte er nur die Wünsche des Kunden erfüllt. Auf dem Bestellzettel steht ganz deutlich: Ein Hamburger – aber ohne Patty, ohne Brötchen, ohne Senf, ohne Zwiebelringe und ohne Gurken. Was bleibt da in der Hamburger-Schachtel übrig? Stimmt: Ketchup.

McDonald's-Mitarbeiter will den verantwortlichen Kunden treffen

Doch offenbar nahm der Mitarbeiter die ganze Angelegenheit mit reichlich Humor – und er will den Ketchup-Fan unbedingt persönlich treffen!

„Bitte helft mir, diese Person zu finden, die das heute Nacht im McDonald's in Whitby bestellt hat“, teilt er in seinem Video mit. „Die haben mir die Nacht gerettet.“ Zudem würde er gerne wissen, ob der Kunde reich wäre, weil er sich eine Portion Ketchup zum Preis eines Hamburgers gekauft hat.

Und auch die Nutzer in den Kommentaren scherzen über die irre Bestellung, wie der britische „Mirror“ berichtet. „Die Person wollte wahrscheinlich nur Ketchup als Beilage, war aber zu dumm, es zu finden“, vermutet einer. Ein anderer User wendet sich an den Mitarbeiter und meint ironisch: „Und du hast trotz allem nur den Boden der Box befüllt.“ (at)