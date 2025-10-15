McDrive mal anders – irrer Polizeieinsatz bei McDonald‘s

McDonald‘s ist längst mehr als nur ein Ort für schnelle Burger und Pommes. Tagtäglich steuern unzählige Autofahrer den McDrive an, um sich ohne großen Aufwand zu versorgen. Doch nicht immer läuft dabei alles nach Plan. In Ansbach kam es nun zu einem Vorfall, der selbst erfahrene Polizeibeamte staunen ließ.

An einem Sonntagnachmittag (12. Oktober) verwandelte sich der Parkplatz eines McDonald‘s-Restaurants in eine ungewöhnliche Szenerie. Statt Motorengeräusche waren plötzlich Hufschläge zu hören. Der Grund: Zwei junge Frauen kamen nicht mit dem Auto, sondern hoch zu Ross.

McDonald’s-Besucher kommen mit dem Pferd

Wie die „Fränkische Landeszeitung“ (FLZ) mitteilte, ritten die 19- und 26-jährigen Frauen gegen 16 Uhr durch Ansbach – Ziel ihres Ausritts war der Schnellimbiss McDonald‘s. Einen Autoschalter gibt es dort zwar, einen Pferdeschalter jedoch nicht. Trotzdem steuerten die beiden den McDrive-Bereich an.

Doch auf der mehrspurigen Residenzstraße wurde den Reiterinnen schnell klar, dass ihr Plan wohl nicht der beste Einfall war. Laut FLZ dachten sie, „dass ihr Ausritt mit gastronomischem Ziel wohl keine so gute Idee war“.

Polizei muss einschreiten

Die beiden Frauen wollten daraufhin eine Fußgängerbrücke in Richtung Orangerie benutzen, um die Innenstadt von Ansbach zu verlassen. Auf die Hilfe der Polizei wollten sie nicht verzichten und griffen zum Hörer. Die Beamten reagierten prompt. „Da sie ortsunkundig waren, wurde ihnen der Weg aus Ansbach raus beschrieben“, heißt es im Artikel der „Fränkische Landeszeitung“. Eine Streife wies den Frauen den richtigen Weg in Richtung Schmalenbach.

Verletzt wurde bei dem ungewöhnlichen Zwischenfall niemand. Auch zu Sachschäden kam es nicht. Für McDonald‘s bleibt der Vorfall jedoch außergewöhnlich – schließlich dürfte ein Ritt durch den McDrive selbst im fränkischen Ansbach eine echte Seltenheit sein.