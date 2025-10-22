Maut-Rechnung nach dem Italien-Urlaub – damit haben Reisende nicht gerechnet

Pizza, Pasta und ganz viel Amore: Für viele ist Italien das Traumziel und der perfekte Ort für einen entspannten Urlaub. Das ist auch kaum verwunderlich, denn es gibt nicht nur zahlreiche Städte und gute Restaurants, sondern eben auch gute Anbindungen an die deutschen Autobahnen.

Entsprechend beginnt für viele der Urlaub in Italien mit einer mehr oder weniger langen Autofahrt. Dazu gehören natürlich jede Menge Sprit-Pausen, aber auch die lästige Maut. Doch genau da dreht das sonnige Reiseland nun an der Kostenschraube.

Maut-Veränderung: Urlauber in Italien dürfen jubeln

Viele wissen, dass die italienische Maut streckenabhängig ist. Trotzdem kann man sagen, dass man im Durchschnitt etwa sieben Cent pro Kilometer und Pkw zahlt. Hinzu kommen weitere Kosten, wenn man etwa einen Tunnel nutzt oder durch spezielle City-Maut-Zonen wie in Bologna oder Mailand fährt. Das heißt – um ein kurzes Beispiel zu nennen – dass man für die Strecke von Como nach Rom etwa 50 Euro zahlen müsste.

Doch mit genau solchen Rechnungen könnte jetzt Schluss sein, denn Italien will die Maut vollständig umkrempeln. So könnten Urlauber unter Umständen sogar Geld zurückerhalten. Ein wichtiger Aspekt der geplanten Veränderungen ist nämlich eine Entschädigung für Verkehrsbehinderungen, beispielsweise durch Staus oder Baustellen.

Rückerstattungen und mehr Transparenz

Die Höhe der Rückerstattung richtet sich dabei nach der Länge der Behinderung und ist auch abhängig vom jeweiligen Abschnitt. All das funktioniert ganz ohne speziellen Antrag, da das neue System die Fahrzeit in Echtzeit erfasst. Zudem sollen künftig Kriterien wie der Zeitpunkt der Fahrt, das jeweilige Verkehrsaufkommen und der genutzte Fahrzeugtyp die Mautpreise mitbestimmen. Und wer klimafreundlich fährt oder außerhalb der Stoßzeiten unterwegs ist, wird laut „Merkur.de“ belohnt.

Nicht nur darauf können sich die Urlauber freuen, sondern noch auf weitere Aspekte. Denn ein weiterer Fokus liegt auf mehr Übersicht und digitaler Hilfe für die zahlreichen Reisende. So sollen Autofahrer beispielsweise künftig in Echtzeit über Baustellen, die aktuelle Verkehrslage, verfügbare E-Ladesäulen und Sperrungen entlang ihrer Route auf dem Laufenden gehalten werden. Ebenso soll die Berechnung der Mautkosten transparent gestaltet werden.

Klar, dass diese Maut-Nachricht viele Urlauber freuen dürfte – immerhin könnte man jede Menge Geld sparen, das man dann beispielsweise für Essen und Aperol verwenden kann.