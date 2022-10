Maskenpflicht in Pflegeheimen gekippt! Bundesland startet drastischen Alleingang

Overview: Ein Bundesland kippt jetzt die Maskenpflicht in Pflegeheimen. Den Einrichtungen ist die Wahl allerdings überlassen.

In Pflegeheimen wie auch in Krankenhäusern und Arztpraxen gilt seit der Corona-Pandemie eine strenge Maskenpflicht. Hier kommen besonders viele vulnerable Personen – Kranke oder ältere Menschen – auf engem Raum zusammen. Und diese sind besonders schutzbedürftig, da das Risiko bei ihnen höher ist, dass sie an dem Virus erkranken und einen schlimmen Verlauf erleben.

Doch jetzt will ein Bundesland die Maskenpflicht in Pflegeheimen tatsächlich aussetzen. Allerdings bleibt den Heimen und Einrichtungen die Wahl offen.



Das Land Baden-Württemberg kippt auf eigene Faust die Maskenpflicht in Pflegeheimen. Der Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) bestätigte gegenüber der Presse, man habe die Einrichtungen am Freitag per Brief über diese Neuerung informiert.

Die Heime sowie die Einrichtungen der Behindertenhilfe könnten ab sofort selbst entscheiden, ob sie an der Maskenpflicht in Gemeinschaftsräumen festhalten wollen.

Der Bund habe auf Drängen des Landes einen Katalog mit Fragen und Antworten zu den umstrittenen Paragrafen des Infektionsschutzgesetzes vorgelegt. „Danach ist es nach unserer Auffassung vertretbar, auf eine Maskenpflicht in Gemeinschaftsräumen zu verzichten“, sagte Lucha. Es sei wichtig, soziale Kontakte zu ermöglichen. (dpa)