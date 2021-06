Maskenpflicht in Deutschland: Soll die Maßnahme wegfallen? DAS ist eure Meinung

Kaum etwas ist in der Corona-Pandemie so häufig kritisiert worden wie die Maskenpflicht in Deutschland. Das Stück Stoff und später die medizinischen Masken und FFP2-Masken sind zum Streit-Symbol geworden. Bei mancher Demo wirkte es so, als sei die Maskenpflicht schlimmer als jede andere ergriffene Maßnahme im Kampf gegen die Pandemie.

Jetzt diskutiert die Politik darüber, ob die Maskenpflicht in Deutschland nicht schrittweise abgeschafft werden könnte. Große Zustimmung gibt es für eine Abschaffung im Freien. Doch in Innenräume sollten sie noch länger getragen werden, das sagen Intensivmediziner und Virologen.

Wir haben euch auf der Facebook-Seite von Der Westen gefragt: Maskenpflicht beibehalten oder abschaffen?

Maskenpflicht: Soll sie gehen oder soll sie bleiben? Eure Meinung war gefragt! Foto: imago/Eibner

Maskenpflicht: Beide Fraktionen haben Anhänger

Wir haben euch auf Facebook mit Emojis abstimmen lassen: Verärgerter Smiley für Abschaffen – Daumen hoch für Beibehalten und das Ergebnis ist eindeutig: 322 Menschen sind für eine Abschaffung, 136 dagegen (Stand: 15.06, 8.30 Uhr).

Der Blick in die Kommentare zeigt. Beide Fraktionen haben Anhänger:

„Hätte schon längst abgeschafft werden sollen“, fordert eine Kommentatorin. Sie möchte auch ein Abschaffung der Testpflicht.

Die Kinder im Blick hat eine weitere Frau: „Abschaffen zu allererst an Schulen. Die Kinder werden getestet und sitzen trotzdem stundenlang mit Maske da rum.“

Maskenpflicht: Virologen sind für eine Aufhebung der Maskenpflicht im Außenbereich. Foto: imago/Ralph Peters

Maskenpflicht: Generell eine gute Sache

Viele plädieren aber auch für die Beibehaltung der Maskenpflicht, wenn auch etwas eingeschränkt. Dabei betonen einige Nutzer, dass scheinbar Menschen noch immer nicht wissen, wie man sich in der Pandemie am besten schützt:

„Wenn sich die Leute mal an den Abstand halten würden, könnte man darüber nachdenken. Aber nach 1,5 Jahren Pandemie haben es manche ja noch immer nicht gelernt“, meint ein Nutzer.

Maskenpflicht: Heißt es bald: Die Masken dürfen fallen? Foto: imago/Michael Gstettenbauer

Andere sehen die Maskenpflicht generell als gute Sache an: „Ich finde, man sollte das Tragen einer Maske im öffentlichen Raum als festes Gesetz in Deutschland verankern. Die Pandemie hat gezeigt, dass durch simple Verfahren die Grippe und andere übertragbare Krankheiten eingedämmt worden sind“, schreibt ein weiterer Facebook-User – und bekommt prompt einige Kritik ab.

Und dann gibt es noch die große Gruppe derjenigen, die es ähnlich sehen wie die Virologen und Intensivmediziner. „Also draußen und an Bushaltestellen sollte es aufgehoben werden. Im Gebäude ist es etwas anderes“, kommentiert ein weiterer Nutzer. Und eine Facebook-Userin schreibt: „Beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln wäre ich für die Maskenpflicht. Im Freien wäre ich dagegen.“ (evo)