Mars: Revolution beim Süßwarenhersteller! Der neue Schokoriegel kann ...

Wer an einem warmen Sommertag einen Schokoriegel gönnen will, sollte sich mit dem Naschen beeilen – sonst klebt schnell geschmolzene Schokolade an den Fingern. Doch genau diesem Problem hat Süßigkeiten-Gigant Mars jetzt den Kampf angesagt.

Der Hersteller hat sich eine neue Schokoriegel-Rezeptur patentieren lassen, die Mars & Co. widerstandsfähiger gegen höhere Temperaturen machen soll.

Mars: Neuer Schokoriegel schmilzt nicht einmal in kochendem Wasser

Der Grund für das frühe Schmelzen der süßen Riegel ist die Kakaobutter, die traditionell zur Herstellung verwendet wird. Sie verflüssigt sich bereits ab 37 Grad Celsius – eine Temperatur, die nach den vergangenen Hitzesommern auch bei uns keine allzu große Seltenheit mehr darstellt. Doch Wissenschaftler haben nun eine Alternative für die Butter gefunden.

Der neue Mars-Riegel soll nicht einmal im kochenden Wasser schmelzen. Foto: imago images / Newscast

Stattdessen soll nun ein organischer Zuckerersatz die neuen Marsriegel strapazierfähiger machen. Es handelt sich um eine Polyol-Verbindung, deren Siedepunkt bei 105 Grad Celsius liegt. Mit anderen Worten: Der neue Riegel würde sogar ein Bad in einem Topf mit kochendem Wasser überleben. Zudem soll auch die Verpackung der Süßigkeit mit mehreren Schichten versehen werden, um noch mehr Schutz vor Hitze zu bieten.

Mars will neue Märkte erschließen

Wie die britische „Sun“ berichtet, wurde die neue Rezeptur aber nicht nur entwickelt, damit die Marsriegel zukünftig die wärmeren Sommern in Europa überstehen . Der Hersteller plane nämlich, auch Länder als Markt zu gewinnen, in denen es Schokoladenprodukte aufgrund extrem hoher Temperaturen und fehlender Kühlmöglichkeiten bisher eher schwer hatten.

Dem US-amerikanischen Süßwaren-Giganten Mars gehören auch die Marken Galaxy, M&Ms, Snickers, Twix und Starburst. (at)