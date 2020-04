Markus Söder: Heftige Kritik an seinen Corona-Maßnahmen – „lächerlich“

Markus Söder (CSU) ist der Mann, der sich Angela Merkel widersetzt. Der bayrische Ministerpräsident war trotz anderer bundesweiter Absprache in Bayern mit seinen Beschränkungen vorgeprescht. Das sorgte auch für Krach mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Nun erntet Markus Söder auch von anderer Seite heftige Kritik, berichtet der Münchner Merkur.

Dabei sind ganze 94 Prozent der Menschen in Bayern mit den Corona-Maßnahmen, die Markus Söder eingeführt hat, zufrieden. Das hat auch Auswirkungen auf seine politische Karriere. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge, wünschen sich 27 Prozent, dass Markus Söder bei der nächsten Bundestagswahl Angela Merkel ablöst. Ende Februar lag noch Friedrich Merz mit 18 Prozent ganz vorne.

Markus Söder will Maskenpflicht einführen

Doch Markus Söder und seine Corona-Politik kommen bei Experten nicht immer gut an. Scharf kritisiert ihn Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery. Was ihm besonders aufstößt, ist die Maskenpflicht für alle Bürger, die Markus Söder einführen möchte.

Frank Ulrich Montgomery ist kein Freund von der Politik von Markus Söder. Foto: imago images / Rüdiger Wölk

„Davon halte ich nichts. Es gibt nicht einen wissenschaftlichen Beweis, dass Masken an der Ausbreitung dieser Krankheit etwas ändern. Wenn sie nicht ausreichend desinfiziert werden, können sie das Virus sogar noch konzentrieren“, so Montgomery.

Er sagt außerdem, dass man die Menschen gar nicht dazu zwingen könnte, eine Maske zu tragen, wenn es gar nicht genug für alle gebe. Denn in Deutschland werden keine Atem- und Nasenschutz-Masken selbst produziert. Sie kommen aus China.

Aktuell herrscht eine große Knappheit an Masken und Desinfektionsmittel. Vor allem das medizinische Personal soll zuerst ausgestattet werden. Montgomer findet: „Und wenn man den Menschen sagt, sie sollen jetzt ihre privaten Schals benutzen, dann wird es lächerlich.“

------

Top-News:

Coronavirus: Halten sich Menschen an Lockdown? Kuriose Polizei-Kontrolle

Coronavirus raubt Frau (60) in drei Tagen die ganze Familie – „Kein Wort kann den Schmerz beschreiben“

Coronavirus: Situation in USA gerät außer Kontrolle! Jetzt greift Donald Trump zu nie dagewesener Methode

------

Markus Söder: trotz scharfer Maßnahmen steht Bayern schlecht dar

Trotz der krassen Maßnahmen von Markus Söder steht Bayern schlecht dar. Dort gibt es die höchste Sterbequote und die niedrigste Verdopplungszeit bei den Infektionen. „Dass Herr Söder da Ängste entwickelt, kann ich nachvollziehen. Es hilft aber nichts, das Denken auszuschalten. Wir brauchen Vernunft, keine dramatischen Aktionen.“

+++ Coronavirus aktuell: Alle wichtigen News im Live-Blog +++

Der Weltärztepräsident hält nichts von Markus Söder und seinen Regeln, denn es geht auch anders. In anderen Bundesländern funktioniert die Abstandsregel auch ohne harte Hand. „Hier in Berlin halten sich die Leute trotz des schönen Wetters an die Abstandsregeln, in den Geschäften tragen viele Masken – auch ohne dieses nach außen vorgetragene Auftreten als harter Mann“, sagt Montgomer gegenüber merkur.de. (ldi/dpa)