Markus Lanz (ZDF) greift Markus Söder scharf an – der Moderator stört sich vor allem an diesem einen Wort

Markus Lanz (ZDF) ist am Mittwochabend mit offenem Visier auf Markus Söder losgegangen. Der bayrische Ministerpräsident hat am Sonntag den Katastrophenfall in Bayern ausgerufen.

ZDF-Moderator Markus Lanz kritisierte Markus Söder in seiner Talkshow teilweise scharf – vor allem für ein Wort.

Bayerns Ministerpräsident Söder musste sich von Markus Lanz einiges anhören. (Archivbild) Foto: imago images / Sven Simon

Markus Lanz (ZDF): Markus Söder – „Größte Katastrophe“

Katastrophenfall, Ausgangssperren, Alkoholverbot. Markus Söder hat am Sonntag mit drastischen Worten auf den ausbleibenden Erfolg des Teil-Lockdowns reagiert.

++ Corona in Deutschland: Neue gefährliche Entwicklung ++ RKI-Präsident Wieler warnt ++ Lockerungen an Weihnachten „dringend verhindern“ ++

„Es ist die größte Katastrophe, die uns seit dem 2. Weltkrieg in Deutschland eingeholt hat“, wiederholt der per Video zugeschaltete Ministerpräsident aus Bayern seine drastischen Worte und verweist darauf, dass derzeit alle zweieinhalb Minuten ein Mensch an Corona sterbe.

Markus Lanz (ZDF): „Das macht mir Angst“

Für Söder gab es am Mittwochabend im ZDF allerdings reichlich Gegenwind. „Warum immer dieser Alarmismus? Warum die Katastrophenzustands-Ausrufung? Warum immer diese martialische Sprache?“, fragt Markus Lanz spitz.

+++ Markus Lanz (ZDF) geht bei diesem Thema an die Decke – „Da wird einem doch schlecht“ +++

Söder lobe sich selber immer für „den härtesten Corona-Kurs im Land“. Die Wortwahl schmeckt dem ZDF-Moderator überhaupt nicht. „Auch das Adjektiv 'hart' in dem Zusammenhang finde ich kein gutes Adjektiv“. Stattdessen schlägt Markus Lanz „der beste Corona-Kurs“ vor. Das würde Zuversicht versprühen. „Aber der 'härteste' Corona-Kurs, das macht mir Angst und vielen anderen auch.“

--------------------------

Zu Gast bei Markus Lanz am 9. Dezember:

Markus Söder (Ministerpräsident Bayern)

Robin Alexander (Journalist)

Dr. Viola Priesemann (Physikerin)

Ties Rabe (SPD Hamburg)

Stefan Genth (Verwaltungswirt)

--------------------------

So rechtfertigt Söder den neuen Corona-Kurs

Söder weicht dem Angriff aus, lenkt auf den Misserfolg des aus seiner Sicht „milden“ Teil-Lockdowns. Im Sommer sei die Pandemie von vielen Seiten bewusst verharmlost worden, sagt der CSU-Politiker. Deshalb müsse man jetzt auf die Dimension des Problems hinweisen. „Die ganze Welt wird von Corona in die Fesseln genommen“, schlägt Söder erneut eine martialische Sprache an.

Man könne sich jetzt darüber streiten, ob Lanz das Wort „hart“ besser gefalle oder „konsequent“, so Söder. „Entscheidend ist, was hinten bei rauskommt und das Ergebnis bislang reicht einfach nicht aus.“

Markus Lanz (ZDF) wirft Söder politisches Kalkül vor

Dass Söder den Katastrophenfall ausgerechnet am Sonntag ausgerufen habe, hält Markus Lanz für politisch motiviert. An diesem Tag sei der mediale Fokus besonders sicher. Journalist Robin Alexander stimmte dem zu.

+++ Markus Lanz (ZDF): Klinikchef aus Essen spricht Corona-Klartext – „Nicht mehr das, was wir im März dachten“ +++

Söder hingegen verweist auf normale politische Prozesse. Man habe keine Zeit verlieren dürfen, zumal der bayrische Landtag dem Beschluss der Kabinettssitzung noch zustimmen musste.

Söder fordert harten Lockdown – Markus Lanz (ZDF) zweifelt

Damit die Pandemie bundesweit eingedämmt werden kann, fordert Markus Söder für die Zeit nach Weihnachten einen harten Lockdown inklusive einer bundesweiten Verlängerung der Schulferien bis zum 10. Januar.

Wenn die Lage aber doch so bedrohlich ist, warum geht Bayern nicht direkt in den harten Lockdown und schließt den Einzelhandel wie etwa Sachsen ab dem 14. Dezember, will Markus Lanz wissen.

+++ Ski-Urlaub 2020: Trotz steigender Corona-Zahlen – diese beliebte Urlaubsregion will die Pisten für Urlauber öffnen +++

Dazu Söder: Sachsen habe noch viel höhere Infektionszahlen. Mit den jetzigen Maßnahmen in Bayern (etwa Alkoholverbot im öffentlichen Raum und Reduktion des Präsenzunterrichts) sollen die Kontakte weitgehend reduziert werden.

Konferenz zwischen Bund und Ländern noch in dieser Woche?

Die Zeit nach dem Weihnachtsfest sei ideal, weil zu keiner Zeit im Jahr das öffentliche Leben ohnehin weitgehend still stehe.

Bis dahin könne er sich auch weitere Beschränkungen vorstellen. Etwa im Einzelhandel, allerdings nur in einer bundesweiten Regelung. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Leute an den Grenzen zu anderen Bundesländern ausweichen. „Sonst haben wir nicht den gewünschten Erfolg“. Ein Treffen der Minister von Bund und Länder noch in dieser Woche wird also immer wahrscheinlicher.