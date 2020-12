Markus Lanz (ZDF): Karl Lauterbach stellt alarmierende Rechnung auf – so viele Tote kostet das Zögern zum Lockdown

Es gibt in dieser Woche bei Markus Lanz (ZDF) nur ein Thema: Wie bekommt Deutschland endlich die zweite Corona-Welle in den Griff? Auch am Donnerstagabend diskutierte die Runde zum Teil hitzig über verschärfte Maßnahmen.

Karl Lauterbach sprach bei Markus Lanz im ZDF Klartext zum Verlauf der zweiten Welle. Der SPD-Gesundheitsexperte rechnete vor, wie viele Menschenleben ein Zögern bis zum harten Lockdown kosten würde.

Markus Lanz (ZDF): Karl Lauterbach warnt vor hoher Dunkelziffer

Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) Rekordzahlen: beinahe 30.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. So viele wurden dem RKI noch nie an einem Tag gemeldet.

Karl Lauterbach geht von einer noch höheren Zahl aus. Der SPD-Politiker rechnet wegen einer Dunkelziffer von bis zu 40.000 Neuinfektionen pro Tag. Deshalb fordert der 57-Jährige ein sofortiges Umdenken. Alles andere würde Menschenleben kosten.

Zu Gast bei Markus Lanz im ZDF am 10. Dezember:

Michael Müller (Bürgermeister Berlin)

Karl Lauterbach (SPD-Gesundheitsexperte)

Prof. Alena Buyx (Medizinethikerin)

Heiner Bremer (Journalist)

Thomas Middelhof (Ex-Manager)

Makus Lanz (ZDF): Wie wirksam ist ein Lockdown nach Weihnachten?

In vielen Bundesländern wird derzeit ein harter Lockdown nach Weihnachten bis zum 10. Januar gefordert. Prominente Befürworter davon sind etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.

Nach Ansicht von Karl Lauterbach reicht der Zeitraum nicht aus, um die Infektionszahl auf ein überschaubares Maß zu regulieren. Zu viele Infektionsherde. Eine zu hohe Dunkelziffer. Zu viele Kontakte. Die Pandemie in zweieinhalb Wochen regulieren? Keine Chance, sagt Lauterbach.

Das fordert Lauterbach bei Markus Lanz im ZDF

Nach Berechnungen des SPD-Gesundheitsexperten müsse ein wirksamer Lockdown also deutlich länger dauern. Außerdem stört sich der Mediziner am Zeitpunkt der Maßnahme.

Er plädiert für einen harten Lockdown noch vor Weihnachten: „Ich fände das Vorziehen deutlich besser und zwar einfach, weil dann weniger Menschen sterben“, so Lauerbach. Seinen Berechnungen zufolge würde ein sofortiger Lockdown geschätzt 5000 bis 7000 Menschenleben retten.

Um möglichst viele Menschenleben zu retten, schlägt Karl Lauterbach bei Markus Lanz im ZDF vor:

Schulferien um eine Woche vorziehen

Verkauf von Alkohol und Speisen an Weihnachtsbuden sofort beenden

Einzelhandel bis auf lebensnotwendige Geschäfte schließen

Kontakte auch an Weihnachten auf maximal fünf Personen reduzieren

