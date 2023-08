Maria (24) aus Berlin vermisst: So wollen Freunde die Mexikanerin finden

Seit Samstag, den 22. Juli wird Maria Fernanda Sanchez Castaneda am Samstag, den 22. Juli, zuletzt gesehen wurde. Die 24 Jahre alte Studentin aus Berlin hatte ihren Freunden für den Nachmittag abgesagt. Anstatt auf den CSD zu gehen, wollte sie lieber an einem Projekt für die Uni arbeiten.

Doch an diesem Tag verliert sich ihre Spur. Am Abend hatte sie noch eine Nachricht per Messenger an ihren Vater in Mexiko geschickt, doch die Antwort dürfte sie schon nicht mehr gelesen haben. Seit dem Samstagabend fehlt von ihr jede Spur. Die Polizei ist auf der Suche nach der jungen Frau – doch auch ihre Freunde und Bekannten starteten eine beispiellose Suchaktion, wie unser Partnerportal BERLIN LIVE berichtet.

Auch Fremde suchen Maria aus Berlin

Während die Berliner Polizei bereits mit Hunden und Tauchern die umliegenden Gebiete und Seen absuchte, wollen Freunde und Bekannte von Maria nicht einfach ihre Hände in den Schoß legen. Schnell wurde eine Such-Seite auf Instagram eingerichtet. Dieser folgen inzwischen mehr als 20.000 Menschen. Hier werden Such-Aktionen koordiniert und eine große Aufmerksamkeit für die Suche nach Maffy, wie Maria liebevoll genannt wird, geschaffen.

Es sind vor allem Freunde und Bekannte von Maria, die die Suchaktionen vorantreiben. Aber auch andere Frauen und Männer aus der lateinamerikanischen Community Berlins oder sogar völlig Fremde machen sich in der Hauptstadt auf die Suche nach der jungen Frau. Sie stapfen durchs Unterholz oder kleben Suchplakate.

Hunderte Berliner suchen Maria

Oft kommen bei den Aktionen mehrere Dutzend Menschen zusammen. Dabei gehen die Freiwilligen bei ihrer Suche nach Hinweisen sehr koordiniert und professionell vor. Mehrmals am Tag treffen sie sich und suchen neue Gebiete ab.

Mehr News:

Wie die Suche nach Maria genau abläuft und was die Freiwilligen auch noch Wochen nach dem Verschwinden von Maria antreibt, liest du bei unserem Partnerportal BERLIN LIVE.