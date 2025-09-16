Nach tödlicher Messer-Attacke auf Mannheimer Polizisten! Terrortat hat drastische Folgen

Nach der tödlichen Messer-Attacke auf einen Polizisten in Mannheim hat das Gericht ein klares Urteil gefällt. Der Täter Sulaiman A. wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Schreckenstat erschütterte die Stadt und sorgte bundesweit für Diskussionen über Abschieberegelungen.

Besonders die Hintergründe der Tat werfen viele Fragen auf. Sulaiman A. hatte sich über Jahre radikalisiert und griff gezielt Islamkritiker und einen Polizeibeamten an. Die Tragödie von Mannheim hat weitreichende Konsequenzen.

Urteil in Mannheim: Lebenslange Haft

Das Oberlandesgericht Stuttgart verurteilte den 26-jährigen Afghanen nicht nur wegen Mordes, sondern auch wegen versuchten Mordes in vier Fällen sowie gefährlicher Körperverletzung. Die Richter stellten zudem die besondere Schwere der Schuld fest, sodass eine vorzeitige Haftentlassung unwahrscheinlich ist.

+++ Nach Messer-Angriff auf Ex-CSU-Mann und Polizisten in Mannheim – Beamter stirbt +++

Das Urteil betrifft den Angriff auf dem Mannheimer Marktplatz vom 31. Mai 2024, bei dem Sulaiman A. sechs Menschen mit einem Messer verletzte. Der Polizist Rouven Laur erlag zwei Tage später seinen Verletzungen.

Radikalisierter Täter aus Mannheim vor Gericht

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass sich der Täter über Jahre radikalisierte und mit der Terrormiliz IS sympathisierte. Ziel des Angriffs war es, so viele „vermeintlich Ungläubige“ wie möglich zu töten. Besonders im Visier stand der Islamkritiker Michael Stürzenberger von der Bürgerbewegung Pax Europa.

+++ Nach Messeranschlag in Mannheim: Wir Muslime sind nicht ruhig! +++

Der Täter gab an, dass der Gaza-Krieg 2023 ihn nachhaltig geprägt habe. In Telegram-Chats soll er von einem Unbekannten zu seinem Vorhaben ermutigt worden sein. Im Fall Mannheim sorgte die Motivation des Täters für öffentliche Debatten über Extremismus.

Folgen nach der Tat in Mannheim

Die Tat brachte auch die Themen Flucht und Abschiebung wieder auf den Tisch. Sulaiman A. war 2013 als elfjähriger Geflüchteter nach Deutschland gekommen. Seine Ausweisung scheiterte an einem Abschiebeverbot. Vor der Tat lebte er mit seiner Familie in Heppenheim.

Noch mehr News für dich:

Kurz nach den Ereignissen kündigte die Bundesregierung an, Abschiebungen nach Afghanistan bei Schwerstkriminellen wie in Mannheim erneut zu prüfen. Die Tragödie wirft weiter die Frage nach der Sicherheitslage und der Prävention von Terrortaten auf. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.