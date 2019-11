Mann zieht sich jeden Tag vor seinen Nachbarn aus – der Grund ist einfach nur traurig

In der Nachbarschaft zeigt ein Rentner immer wieder seinen Penis und beginnt zu masturbieren. Eine Frau erblickte ihn dabei regelmäßig aus ihrem Fenster. Doch die Geschichte geht anders aus, als du jetzt vielleicht denkst. (Symbolbild)

Salford. „Was ein Widerling!“, dieser Gedanke man einem schnell in den Sinn kommen, wenn man die Geschichte eines Rentners in Salford in Großbritannien hört. Zumindest, wenn man nur nüchtern seine Taten betrachtet. Seinen Nachbarn zeigte er immer wieder seinen Penis und begann zu masturbieren. Eine Nachbarin erblickte ihn dabei regelmäßig aus ihrem Fenster.

Doch hinter seinem Verhalten steckt eine traurige Geschichte. Sowohl die Frau, als auch der Senior können einem dabei nur leidtun. Über den Vorfall berichtete die britische „Metro“.

Nachbarn: Rentner schockiert sein Umfeld

Der Rentner in Großbritannien hat eine bizarre und verstörende Eigenart entwickelt. Denn jedes Mal, wenn einer seiner Nachbarn seine Jalousien am Morgen öffnet, springt er vor dessen Fenster und entblößt seinen Penis.

Eine Frau gab an, dies sei ihr über zwei Monate nahezu jeden Tag passiert. Die Polizei ist inzwischen schon mehrfach bei dem 75-Jährigen vorstellig geworden. Ihm droht sogar eine Gefängnisstrafe. Denn er ignorierte mehrere Warnungen und auch eine Gerichtsanordnung, die ihm das Zeigen seines Penis untersagte.

Bereits 2015 hatte es mehrere Anklagen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gegeben. Ihm wurde verboten, sich fünf Jahre lang nackt zu zeigen.

Situation für Nachbarn ist grauenhaft

Für die Nachbarn ist die Situation in dem Wohnhaus im britischen Salford der absolute Horror. „Das macht mich krank und jeden Tag, wenn mein Ehemann das Haus verlässt, mache ich mir Sorgen darüber, was dieser Mann als Nächstes tun wird“, zitiert die „Metro“ eine Anwohnerin.

Für einige sei es inzwischen zur ekeligen Routine geworden, am Morgen den Penis des alten Mannes von den Fenstern aus zu erblicken. Mehrere Anwohner erblickten den Mann zudem im Hinterhof beim Masturbieren.

Trauriger Hintergrund

Warum der Rentner sich so renitent nackt gegenüber seinen Nachbarn zeigt, hat allerdings einen traurigen Grund.

Denn der Mann leidet an Demenz. Sein Anwalt sagte gegenüber der „Mirror“: „Er ist ein Mann von schlechter Gesundheit, sowohl geistig als auch körperlich.“ Da Verhaltensänderungen in diesem Zustand sehr schwierig zu erzielen sind, versuche es man nun mit einer Hormonbehandlung. Diese soll den Testosteronspiegel des Mannes senken.

In Folge der Therapie sollen sich seine sexuellen Neigungen bessern. Es ist die letzte Chance für den Mann.

Denn eigentlich sollte gegen ihn bereits ein Urteil gefällt sein - aufgrund der Therapie vertagte der Richter jedoch seine Entscheidung. „Wenn du dich aus Schwierigkeiten heraushältst und dich so verhältst, dass du keine Nachbarn verärgerst, besteht die Chance, dass ich dich nicht ins Gefängnis schicke“, erklärte er dem Rentner. (dav)