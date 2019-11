Mann will Wette gewinnen und macht dafür DAS – jetzt ist er tot

Ein 42-jähriger Mann aus Jaunpur City in Indien wollte eine Wette gewinnen, doch es kam anders. Der Mann kam dabei ums Leben

Der 42-Jährige war mit einem Freund auf dem Bibiganj Markt unterwegs, um dort Eier zu essen. Dabei gerieten die beiden in eine Diskussion, die schließlich mit einer kuriosen Wette endete.

Mann will Wette gewinnen und stirbt

Die Wette lautete: Wenn er es schaffen würde, 50 Eier zu essen, bekäme er 2000 Rupien (rund 25 Euro). Das berichtet der Nachrichtendienst „IANS“.

Mann wird bewusstlos

Er nahm die Herausforderung an, doch bei dem 42. Ei wurde er bewusstlos.

Der Mann wurde sofort in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Bevor man ihn in das Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences verlegte. Doch das half dem 42-jährigen Inder nicht. Laut des Berichts verstarb er eine Stunde später.

Nach Befund der Ärzte soll sich der Mann zu Tode gegessen haben. (mia)