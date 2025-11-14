Mann baut Pool im Garten – und findet einen Schatz

Ein lang ersehnter Pool wurde für einen Mann in Neuville-sur-Saône zur Goldgrube.

Statt nur Erde hob er beim Bau einen wahren Schatz aus: fünf Goldbarren und zahlreiche Münzen im Gesamtwert von 700.000 Euro. Was wie ein Film klingt, passierte wirklich – direkt in seinem eigenen Garten!

Schatz aus Goldbarren und Münzen

In Neuville-sur-Saône machte ein Anwohner eine unglaubliche Entdeckung: Beim Bau eines Swimmingpools in seinem Garten stieß er auf einen Schatz. Der Besitzer hatte das Grundstück, auf dem später der Pool entstehen sollte, erst ein Jahr zuvor gekauft. Doch dann kam laut „LeProgres“ alles ganz anders.

Bei den Arbeiten zur Grube förderte der Mann plötzlich mehrere Plastiktüten zutage, deren Inhalt ihn fassungslos machte. Darin befanden sich fünf Goldbarren und zahlreiche Goldmünzen. Experten bezifferten den Wert des Fundes auf etwa 700.000 Euro. Der Schatz sorgte für riesige Aufregung in dem ruhigen Ort.

Zufallsfund: Ein Schatz ohne Haken

Der Fund wurde eingehend geprüft: Weder handelte es sich um gestohlenes Eigentum, noch hatte der Schatz einen archäologischen Wert. Daher durfte der überraschte Grundstücksbesitzer das Gold behalten. Seine Swimmingpool-Pläne dürften sich jetzt deutlich ausgeweitet haben. Die ganze Geschichte klingt wie ein modernes Märchen.

Millionen träumen von einem Schatz, doch nur wenige finden ihn tatsächlich. Was für den Neuviller Glück bedeutete, könnte auch Rätsel aufwerfen: Woher kommen die Goldbarren und Münzen? Wer hat sie dort vergraben? Antworten auf diese Fragen wird es wohl nie geben.

Für den Finder des goldenen Schatzes in Neuville-sur-Saône ist die Herkunft jetzt zweitrangig. Er wird sich vielmehr über diesen unverhofften Reichtum freuen und die neue Poollandschaft in seinem Garten genießen können!